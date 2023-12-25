Χριστούγεννα στις παραλίες, για βουτιές και ηλιοθεραπεία έκαναν αρκετοί Αθηναίοι λόγω θερμοκρασίας που βρίσκεται στα ύψη για την εποχή.

Αντί να πάρουν τα βουνά ως είθισται τις ημέρες αυτές, πήγαν στη θάλασσα όχι μόνο για περίπατο αλλά και για μπάνιο για τους πιο τολμηρούς.

Η θερμοκρασία, άλλωστε, έφτασε τους 20 βαθμούς Κελσίου, με τα φετινά Χριστούγεννα να είναι από τα πιο ζεστά των τελευταίων χρόνων.

Πηγή: skai.gr

