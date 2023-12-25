Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Χριστούγεννα στις παραλίες για βουτιές και...ηλιοθεραπεία οι Αθηναίοι- Δείτε φωτογραφίες

Αντί για κρύο και χιόνι που είναι συνυφασμένα με τα Χριστούγεννα επικράτησε ζεστός καιρός που οδήγησε τους Αθηναίους στις παραλίες

μπάνιο, Χριστούγεννα

Χριστούγεννα στις παραλίες, για βουτιές και ηλιοθεραπεία έκαναν αρκετοί Αθηναίοι λόγω θερμοκρασίας που βρίσκεται στα ύψη για την εποχή.

παραλιες

Αντί να πάρουν τα βουνά ως είθισται τις ημέρες αυτές, πήγαν στη θάλασσα όχι μόνο για περίπατο αλλά και για μπάνιο για τους πιο τολμηρούς.

παραλιες

παραλιες

παραλιες

Η θερμοκρασία, άλλωστε, έφτασε τους 20 βαθμούς Κελσίου, με τα φετινά Χριστούγεννα να είναι από τα πιο ζεστά των τελευταίων χρόνων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Χριστούγεννα Θάλασσα παραλίες Αθήνα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark