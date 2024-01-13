Σε έκτακτες κρίσεις ανωτάτων αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων προχώρησε το Σάββατο το Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ) κατά τη δεύτερη συνεδρίασή του.

Συγκεκριμένα:

1. Στο Στρατό Ξηράς

α. Προήγαγε στο βαθμό του αντιστρατήγου, για πλήρωση κενών θέσεων, τους:



(1) Υποστράτηγο (ΠΖ) Θεοδώρου Εμμανουήλ

(2) Υποστράτηγο (ΠΒ) Σαρδέλλη Αθανάσιο

(3) Υποστράτηγο (ΠΖ) Μπολομύτη Δημήτριο

(4) Υποστράτηγο (ΠΖ) Μαυραγάνη Προκόπιο

(5) Υποστράτηγο (ΜΧ) Κλούβα Μιχαήλ

(6) Υποστράτηγο (ΠΖ) Βακεντή Δημήτριο

(7) Υποστράτηγο (ΤΘ) Γαρίνη Αθανάσιο



β. «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους», τους:

(1) Υποστράτηγο (ΤΘ) Σαμαρά Αστέριο

(2) Υποστράτηγο (ΤΘ) Μαυροειδή Γεώργιο



2. Στο Πολεμικό Ναυτικό

α. Προήγαγε στο βαθμό του αντιναυάρχου, για πλήρωση κενών θέσεων, τους:

(1) Υποναύαρχο Κουλούρη Πολυχρόνη ΠΝ

(2) Υποναύαρχο Σασιάκο Χρήστο ΠΝ

β. Προήγαγε στο βαθμό του Υποναυάρχου, για πλήρωση κενών θέσεων, τους:

α. Αρχιπλοίαρχο Λαγάρα Σπυρίδωνα ΠΝ

β. Αρχιπλοίαρχο Αναγνωστόπουλο Λεωνίδα ΠΝ

γ. «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους», τους:

(1) Υποναύαρχο Πάττα Ιωάννη ΠΝ

(2) Υποναύαρχο Τσαρμακλή Λουκά ΠΝ



3. Στην Πολεμική Αεροπορία

α. Προήγαγε στο βαθμό του αντιπτεράρχου, για πλήρωση κενών θέσεων, τους:

(1) Υποπτέραρχο (Ι) Γεωργακόπουλο Παναγιώτη

(2) Υποπτέραρχο (ΜΗ) Κλενιάτη Κωνσταντίνο

β. Προήγαγε στο βαθμό του Υποπτεράρχου, για πλήρωση κενής θέσης, τον:

Ταξίαρχο (Ι) Μπούζο Κωνσταντίνο.

γ. «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους», τους:

(1) Υποπτέραρχο (Ι) Πανίδη Αντώνιο

(2) Υποπτέραρχο (Ι) Παπαχρήστου Βασίλειο

(3) Υποπτέραρχο (Ι) Καραμεσίνη Κωνσταντίνο

(4) Υποπτέραρχο (Ι) Μπιρμπίλη Ιωάννη

(5) Υποπτέραρχο (Ι) Κουρουμάνη Νικόλαο

(6) Υποπτέραρχο (Ι) Τσενεκίδη Γεώργιο

(7) Υποπτέραρχο (ΜΗ) Τελλίδη Χρήστο

