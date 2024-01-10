Πρόταση μομφής κατά του Δημήτρη Μαρκόπουλου για τη φράση του «γουρλίδικη επιτροπή» στη συνεδρίαση της εξεταστικής για τα Τέμπη, κατέθεσε η Νέα Αριστερά με εισηγήτρια την Πέτη Πέρκα.

«Είναι προφανής η προσπάθεια συγκάλυψης των ευθυνών του κ. Καραμανλή και της κυβέρνησης της ΝΔ εν γένει για το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών. Η Εξεταστική με απόφαση της πλειοψηφίας ξεκίνησε τη διερεύνηση από το 1997 και με μάρτυρες που δεν έχουν σχέση με το δυστύχημα- με αποτέλεσμα να εξετάζουμε μάρτυρες που δεν ξέρουν, δεν θυμούνται μετά από τόσα χρόνια και το μόνο που καταθέτουν είναι υποθετικές κρίσεις. Αντιθέτως απέκλεισε μάρτυρες- κλειδιά που η συμβολή τους θα φώτιζε πολλές πτυχές. Για παράδειγμα αποκλείστηκαν ανώτερα στελέχη ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ, η επιτροπή εμπειρογνωμόνων που ορίστηκε από τις οικογένειες, εκπρόσωποι εργαζομένων, σημαντικοί πραγματογνώμονες, κ.α.

Ως επιτομή αυτής της λειτουργίας έρχεται και η κυνική δήλωση του προέδρου της Εξεταστικής Επιτροπής κ. Δημήτριου Μαρκόπουλου η οποία μας οδήγησε ως ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ στην κατάθεση πρότασης μομφής εναντίον του, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 70 παρ. 4 Σ., των άρθρων 144 παρ. 8, 34 παρ. 6 και 150 του ΚτΒ Μέρος Κοινοβουλευτικό (ΦΕΚ 106 Α' /24.6.1987), ερμηνευμένες αυτοτελώς, αλλά και σε συνδυασμό μεταξύ τους, ενόψει και όλου του νομικού πλαισίου, εντός του οποίου εντάσσονται.

Η ενέργεια αυτή αποτελεί την ελάχιστη κίνηση σεβασμού στην μνήμη των θυμάτων των Τεμπών και των οικογενειών τους. Οτιδήποτε λιγότερο μετατρέπει την προσβολή σε κυβερνητική γραμμή», αναφέρεται στην πρόταση μομφής.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.