Σοβαρές ζημιές σε ένα μεγάλο ιστιοφόρο προκάλεσε, σύμφωνα με μαρτυρίες ανεμοστρόβιλος, που σημειώθηκε κατά την διάρκεια της καταιγίδας που έπληξε την περιοχή του Ναυπλίου το μεσημέρι της Παρασκευής 10 Νοεμβρίου.

Το ιστιοφόρο είχε ανελκυθεί και τοποθετηθεί σε βάσεις στον προβλήτα του λιμανιού για επισκευή.

Ο μανιασμένος αέρας όμως κατάφερε και το πολύ βαρύ σκάφος το έριξε από τις βάσεις του προκαλώντας του σοβαρές ζημιές.

Σύμφωνα με πληροφορίες στο σημείο αναμένεται μεγάλος γερανός για να το σηκώσει και να το ξανατοποθετήσει σε νέες βάσεις.

