Τη βελτίωση των αστικών συγκοινωνιών στη Θεσσαλονίκη ανακοίνωσε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στο Υπουργικό Συμβούλιο που έλαβε χώρα σήμερα, Παρασκευή (29/3) στο Μέγαρο Μαξίμου, με στόχο να δημιουργηθεί ένας ΟΑΣΘ εναρμονισμένος με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς και μέσα στο πλαίσιο που επιτάσσει η βιώσιμη αστική κινητικότητα.

Η εισήγηση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στο Υπουργικό Συμβούλιο, σχετικά με το νέο μοντέλο αστικών συγκοινωνιών στη Θεσσαλονίκη, στοχεύει όχι μόνο στην επίλυση των διαχρονικών προβλημάτων του Οργανισμού, αλλά στην πλήρη αναβάθμιση των συγκοινωνιών της πόλης.

Το σχέδιο του Υπουργείου περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την εκκαθάριση του ΟΑΣΘ, εκκρεμότητα που υφίσταται από το 2017 οπότε και έγινε η κρατικοποίηση του, προκειμένου να δημιουργηθεί ένας νέος, σωστός και λειτουργικός Οργανισμός με όρους των επόμενων δεκαετιών. Και αυτό γιατί παρά τη βελτίωση του τελευταίου διαστήματος στην απόδοση του Οργανισμού, εξακολουθεί να υπάρχει λειτουργική αδυναμία, κυρίως λόγω των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του και της δυσκολίας εκτέλεσης του συγκοινωνιακού έργου.

«Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε έναν Οργανισμό εναρμονισμένο με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς και το πλαίσιο που επιτάσσει η βιώσιμη αστική κινητικότητα. Η βελτίωση του παρεχόμενου συγκοινωνιακού έργου και η συνέπεια προς τους πολίτες στην εκτέλεσή του αποτελούν τη θεμελιώδη μας προτεραιότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, ο ρόλος του ΟΣΕΘ, τόσο σε επίπεδο στρατηγικού σχεδιασμού όσο και εποπτείας, αλλάζει και αναβαθμίζεται» σημειώνει στην ανακοίνωσή του το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών.

Το σχέδιο αναδιάρθρωσης των αστικών συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης εδράζεται στις παρακάτω βασικές αρχές:

- Κατάργηση, μέσω της διαδικασίας εκκαθάρισης εν λειτουργία του ΟΑΣΘ και σύσταση ενός νέου δημόσιου Φορέα, σε πλήρη συμμόρφωση με τις διατάξεις του Κανονισμού Ε.Κ. 1370/2007.

- Εκτέλεση συγκοινωνιακού έργου υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του ΟΣΕΘ, ως 100% θυγατρική του.

- Εκτέλεση συγκοινωνιακού έργου από τον «Νέο ΟΑΣΘ» και ανάθεση σε ιδιώτες, του υπολειπόμενου, μέσω διαγωνιστικών διαδικασιών από τον ΟΣΕΘ. Η διαδικασία αυτή ακολουθείται και σήμερα, μέσω των αναθέσεων που έχουν γίνει στα ΚΤΕΛ. Στόχος όμως είναι να εκσυγχρονιστεί και να προσαρμοστεί στις μακροχρόνιες ανάγκες της πόλης, λαμβάνοντας πλέον υπόψιν και την επερχόμενη λειτουργία του μετρό (ήδη αυτό σήμερα γίνεται με τα ΚΤΕΛ).

-Ο «Νέος ΟΑΣΘ» θα αναλάβει το συγκοινωνιακό έργο που θα μπορεί να υλοποιεί με συνέπεια προς τους πολίτες.

