Πέθανε ο σπουδαίος ακαδημαϊκός Παναγιώτης Κοντός

Απέραντη θλίψη σκορπά στο Μεσολόγγι και σε όλη την Αιτωλοακαρνανία η είδηση του θανάτου του ακαδημαϊκού Παναγιώτη Κοντού.

Ο Παναγιώτης Κοντός πλέον της σπουδαίας ακαδημαϊκής του καριέρας, συνέβαλε καταλυτικά στην ανάδειξη και διάσωση του ιστορικού και πολιτισμικού πλούτου της Αιτωλοακαρνανίας και ιδιαίτερα της Αιτωλίας.

Δεκάδες ήταν οι εκδηλώσεις λόγου που διοργάνωσε ή συμμετείχε στις οποίες προβαλλόταν το παρελθόν, αλλά και το δημιουργικό παρόν του τόπου.

Από το συγγραφικό του έργο θα ξεχωρίσουμε τον συντονισμό και την επιμέλεια για την έκδοση των «ΑΙΤΩΛΙΚΩΝ», της περιοδικής έκδοσης που έδινε «βήμα» για την παρουσίαση ερευνητικών εργασιών για όλες τις εκφάνσεις του πολιτισμού στην περιοχή.

Ο Παναγιώτης Κοντός ήταν και ο συνδετικός κρίκος για να αναπτυχθεί πολιτιστική συνεργασία του Μεσολογγίου με την Κύπρο.

Επίσης ως Γραμματέας του Πανεπιστημίου Αθηνών είχε εντάξει το Μεσολόγγι ως προορισμό για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές ελληνιστικών σπουδών ξένων πανεπιστημίων στο ετήσιο πρόγραμμα που υλοποιούσε το ΕΚΠΑ.

Πηγή: messolonghinews.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.