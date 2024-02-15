Θεσσαλονίκη: Επίθεση κουκουλοφόρων σε δυνάμεις των ΜΑΤ έξω από το ΑΠΘ – Δείτε βίντεο

Επεισόδια σημειώθηκαν το βράδυ της Πέμπτης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης μεταξύ κουκουλοφόρων και αστυνομικών δυνάμεων.

Λίγο μετά τις 10 το βράδυ, περίπου 40 άτομα με κουκούλες βγήκαν από το campus του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου στην οδό Εθνικής Αμύνης, πέταξαν πέτρες και εκτόξευσαν πυροτεχνήματα προς αστυνομικές δυνάμεις, που βρίσκονταν κοντά στο σημείο.

Δυνάμεις των ΜΑΤ απάντησαν με χειροβομβίδες κρότου λάμψης, απωθώντας τους κουκουλοφόρους προς το πανεπιστημιακό campus.

Δείτε βίντεο από την στιγμή της επίθεσης:

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα το μεσημέρι, μετά τη φοιτητική πορεία κατά της ίδρυσης ιδιωτικών πανεπιστημίων, σημειώθηκαν εκτεταμένα επεισόδια μεταξύ κουκουλοφόρων και αστυνομικών δυνάμεων εντός του ΑΠΘ.

Η Ελληνική Αστυνομία είχε προχωρήσει νωρίτερα σε προσαγωγές και συλλήψεις ατόμων, καθώς προέκυψε ένταση στην πορεία.

