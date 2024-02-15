Σαράντα τέσσερα είναι τα προϊόντα που εξαιρούνται από τις διατάξεις του υπουργείου Ανάπτυξης περί προωθητικών ενεργειών για την αντιμετώπιση της σπατάλης τροφίμων, όταν έχουν κοντινή ημερομηνία λήξης.

Υπενθυμίζεται πως με τροποποίηση των αποφάσεων του υπουργείου Ανάπτυξης 6969/30-01-2024 και 92566/11-10-2023 προβλέπεται η εξαίρεση από την απαγόρευση διενέργειας προωθητικών ενεργειών, για 3 μήνες, σε προϊόντα για τα οποία έχει προηγηθεί αύξηση τιμής εφόσον αυτά βρίσκονται κοντά στην ημερομηνία λήξης τους. Για αυτά απαιτείται ειδική σήμανση που θα αναγράφει «Προϊόν με κοντινή ημερομηνία λήξης». Στόχος, μεταξύ άλλων, είναι να αντιμετωπιστούν και φαινόμενα σπατάλης τροφίμων (food waste) ή καταστροφής αποθεμάτων που θα μπορούσαν να διατεθούν σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές στους ενδιαφερόμενους καταναλωτές. «Με αυτήν την τροποποίηση επιτυγχάνεται αμοιβαίο όφελος για επιχειρήσεις και καταναλωτές, ενώ προωθείται και η υιοθέτηση νέων περιβαλλοντικά βιώσιμων συμπεριφορών από τους πολίτες και την εφοδιαστική αλυσίδα» όπως υπογραμμίζεται από το υπουργείο Ανάπτυξης.

Ο κατάλογος περιλαμβάνει τα παρακάτω προϊόντα που εξαιρούνται και την χρονική απόσταση από την ημερομηνία λήξης για την οποία επιτρέπεται αυτή η εξαίρεση:

Αρτοσκευάσματα 1 ημέρα

Νωπό χοιρινό 1 ημέρα

Νωπό κοτόπουλο και μέρη κοτόπουλου 1 ημέρα

Νωπό μοσχάρι 1 ημέρα

Γάλα φρέσκο πλήρες και με χαμηλά λιπαρά 1 ημέρα

Σοκολατούχο γάλα 1 ημέρα

Φυτικά ροφήματα 1 ημέρα

Γιαούρτι και επιδόρπια γιαουρτιού 3 ημέρες

Κρέμες και ρυζόγαλο 3 ημέρες

Ψωμί και ψωμί για τοστ 3 ημέρες

Γάλα υψηλής παστερίωσης (μακράς διάρκειας) πλήρες και με χαμηλά λιπαρά 5 ημέρες

Χυμοί 5 ημέρες

Αυγά 5 ημέρες

Αλλαντικά 5 ημέρες

Αναψυκτικά 10 ημέρες

Μπύρα 10 ημέρες

Νερό 10 ημέρες

Σοκολάτα (στερεή και ροφήματα) 10 ημέρες

Τυρί 10 ημέρες

Σπορέλαια 10 ημέρες

Ρύζι 10 ημέρες

Βούτυρα και μαργαρίνες 15 ημέρες

Μαρμελάδες και είδη επάλειψης 15 ημέρες

Καφές συσκευασμένος 15 ημέρες

Χαλβάς 15 ημέρες

Όσπρια 20 ημέρες

Φρυγανιές 20 ημέρες

Ζυμαρικά 20 ημέρες

Κονσέρβες 20 ημέρες

Κατεψυγμένα ψάρια 20 ημέρες

Γάλα εβαπορέ 20 ημέρες

Χυμός τομάτας 20 ημέρες

Σάλτσες και κύβοι ζωμών 20 ημέρες

Μαγιονέζες 20 ημέρες

Κέτσαπ 20 ημέρες

Ελαιόλαδο 20 ημέρες

Κατεψυγμένα λαχανικά 20 ημέρες

Κατεψυγμένες ζύμες 20 ημέρες

Ζάχαρη και Γλυκαντικές ουσίες 20 ημέρες

Προϊόντα βρώμης 20 ημέρες

Κρέμα βρεφικής ηλικίας 20 ημέρες

Τροφές για σκύλους σε κονσέρβα 30 ημέρες

Τροφές για γάτες σε κονσέρβα 30 ημέρες.

Γενικά, σε ό,τι αφορά στα προϊόντα για τα οποία εφαρμόζεται η απαγόρευση προωθητικών ενεργειών για 3 μήνες όταν έχει προηγηθεί αύξηση τιμής, είναι οι εξής κατηγορίες:

Ρύζι

Ψωμί και ψωμί για τοστ

Αρτοσκευάσματα

Φρυγανιές

Ζυμαρικά

Αλεύρι

Όσπρια

Αλλαντικά

Κονσέρβες

Κατεψυγμένα ψάρια

Νωπό χοιρινό

Νωπό κοτόπουλο και μέρη κοτόπουλου

Νωπό μοσχάρι

Γάλα φρέσκο πλήρες και με χαμηλά λιπαρά

Γάλα υψηλής παστερίωσης (μακράς διάρκειας) πλήρες και με χαμηλά λιπαρά

Σοκολατούχο γάλα

Φυτικά ροφήματα

Γάλα εβαπορέ

Γιαούρτι και επιδόρπια γιαουρτιού

Κρέμες και ρυζόγαλο

Τυρί

Χυμός τομάτας

Σάλτσες και κύβοι ζωμών

Μαγιονέζες

Κέτσαπ

Αυγά

Βούτυρα και μαργαρίνες

Μαρμελάδες και είδη επάλειψης

Ελαιόλαδο

Σπορέλαια

Κατεψυγμένα λαχανικά

Κατεψυγμένες ζύμες

Ζάχαρη και Γλυκαντικές ουσίες

Προϊόντα βρώμης

Κρέμα βρεφικής ηλικίας

Γάλα βρεφικής ηλικίας

Καφές συσκευασμένος

Χυμοί

Αναψυκτικά

Μπύρα

Νερό

Σοκολάτα (στερεή και ροφήματα)

Κρασί

Καύσιμες ύλες (καυσόξυλα, pellets, μπρικέτες)

Απορρυπαντικά παντός είδους

Χαρτί κουζίνας

Χαρτί υγείας

Προϊόντα στοματικής υγιεινής

Προϊόντα ξυρίσματος

Προϊόντα εμμήνου ρύσεως

Σαμπουάν και προϊόντα περιποίησης μαλλιών

Αφρόλουτρο ή αντίστοιχα

Σαπούνια σε υγρή και στερεή κατάσταση

Πάνες ακράτειας

Πάνες για μωρά

Μωρομάντηλα

Σαμπουάν για μωρά

Τροφές για σκύλους

Τροφές για γάτες

Χαλβάς.

