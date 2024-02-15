Λογαριασμός
Άγριο ξύλο μαθητών έξω από το 5ο Λύκειο Καλαμάτας – Στο νοσοκομείο ένας τραυματίας

Τρεις οι νεαροί δράστες είχαν στήσει ενέδρα σε μαθητή του ΕΠΑΛ

ΕΛΑΣ

Ένα σοβαρό επεισόδιο εξωσχολικής βίας το βράδυ της Πέμπτης, έξω από το 5ο Λύκειο Καλαμάτας.

Συγκεκριμένα λίγα λεπτά μετά τις 13:00 και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τρεις ή τέσσερις νεαροί – που δεν ήταν μαθητές του συγκεκριμένου σχολείου – φαίνεται πως είχαν στήσει ενέδρα στο πεζοδρόμιο του σχολικού συγκροτήματος κι επιτέθηκαν σε μαθητή ΕΠΑΛ εκτός Μεσσηνίας, που είχε πάει να συναντήσει φιλικό του πρόσωπο.

Αποτέλεσμα ήταν από τον ξυλοδαρμό του, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, να μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Καλαμάτας χτυπημένος όπου και νοσηλεύεται, ενώ οι δράστες τράπηκαν σε φυγή. Στο σημείο έφτασαν άνδρες της ΕΛ.ΑΣ,  με την διαδικασία της Προανάκρισης για τα ακριβή αίτια του επεισοδίου να βρίσκεται σε εξέλιξη, και τους τρεις νεαρούς δράστες να αναζητούνται.

Πηγή: messinialive.gr

