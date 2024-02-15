Λογαριασμός
Διακοπή κυκλοφορίας στη λεωφόρο Πάρνηθος από το ύψος του τελεφερίκ

Από το ύψος του τελεφερίκ

Αστυνομία

Στην διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη λεωφόρο Πάρνηθος, λόγω χιονόπτωσης, από το ύψος του τελεφερίκ προχώρησε η Αστυνομία, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση.

Υπενθυμίζεται ότι το πρωί διεκόπη η κυκλοφορία από το ύψος του καζίνο.

