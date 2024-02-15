Διακοπή κυκλοφορίας στη λεωφόρο Πάρνηθος από το ύψος του τελεφερίκ

Στην διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη λεωφόρο Πάρνηθος, λόγω χιονόπτωσης, από το ύψος του τελεφερίκ προχώρησε η Αστυνομία, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση.

Υπενθυμίζεται ότι το πρωί διεκόπη η κυκλοφορία από το ύψος του καζίνο.

Πηγή: skai.gr

