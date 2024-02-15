Διακοπή κυκλοφορίας στη λεωφόρο Πάρνηθος από το ύψος του τελεφερίκ

Στην διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη λεωφόρο Πάρνηθος, λόγω χιονόπτωσης, από το ύψος του τελεφερίκ προχώρησε η Αστυνομία, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση.
Υπενθυμίζεται ότι το πρωί διεκόπη η κυκλοφορία από το ύψος του καζίνο.
Πηγή: skai.gr
- Νέες πληρωμές πρώτης αρωγής προς τους πλημμυροπαθείς: Μέχρι σήμερα έχουν καταβληθεί 155 εκατ. ευρώ σε περισσότερους από 45.290 δικαιούχους
- Χαλκιδική: Αγρότες με τρακτέρ απέκλεισαν την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης - Ν. Μουδανιών
- «Καμπανάκι» ΑΑΔΕ για εξαπάτηση πολιτών με SMS – Τι είναι το SMISHING και τι πρέπει να προσέχετε
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.