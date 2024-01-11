Σοβαρό τροχαίο ατύχημα, σημειώθηκε νωρίτερα το πρωί της Πέμπτης, στα Σπάτα Αχαΐας.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το patrisnews,gr, δύο ΙΧΕ, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, συγκρούστηκαν μετωπικά, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τεσσάρων ατόμων, δύο επιβαινόντων του ενός οχήματος και ακόμη ένας του δεύτερου οχήματος

.Στο σημείο επιχείρησαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λεχαινών για τον απεγκλωβισμό των επιβαινόντων, με επικεφαλής τον αναπληρωτή Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λεχαινών πυραγό κ. Θεόδωρο Λάττα, ενώ οι τραυματίες διακομίσθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο.

Έρευνες για τις συνθήκες του τροχαίου διεξάγουν οι αστυνομικοί του Α.Τ. Κάτω Αχαΐας.

