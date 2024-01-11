Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε πρωινές ώρες σήμερα 53χρονος αλλοδαπός στην περιοχή της πύλης Ε1 στο λιμάνι του Πειραιά.

Στο σημείο μετέβησαν στελέχη της Λιμενικής Αρχής και ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον άντρα στο "Τζάνειο" Νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από την οικεία Λιμενική Αρχή που διενεργεί την προανάκριση, πρόκειται να παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

