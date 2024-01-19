Λάρισα: 20χρονος κυκλοφορούσε γυμνός στο κέντρο της πόλης

Ένας 20χρονος εθεάθη σήμερα το πρωί της Παρασκευής λίγο πριν τις 8 να κυκλοφορεί γυμνός σε κεντρικούς δρόμους της Λάρισας πέριξ της περιοχής του Αγίου Βησσαρίωνα.

Άμεσα ειδοποιήθηκε η αστυνομία που έσπευσε στο σημείο και έγινε προσαγωγή του νεαρού ο οποίος οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Μέγαρο για περεταίρω διερεύνηση της υπόθεσης.

onlarissa.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.