Λάρισα: 20χρονος κυκλοφορούσε γυμνός στο κέντρο της πόλης

Ένας 20χρονος εθεάθη σήμερα το πρωί της Παρασκευής λίγο πριν τις 8 να κυκλοφορεί γυμνός σε κεντρικούς δρόμους της Λάρισας πέριξ της περιοχής του Αγίου Βησσαρίωνα.
Άμεσα ειδοποιήθηκε η αστυνομία που έσπευσε στο σημείο και έγινε προσαγωγή του νεαρού ο οποίος οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Μέγαρο για περεταίρω διερεύνηση της υπόθεσης.
