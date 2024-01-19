Λέκκας στον Σκάι 100.3 για τον σεισμό στην Εύβοια: Μάλλον ήταν ο κύριος

Kαθησυχαστός ήταν, μιλώντας στον Σκάι 100.3, ο καθηγητής Σεισμολογίας Ευθύμιος Λέκκας για τον ισχυρό σεισμός των 4,8 βαθμών της Ρίχτερ με επίκεντρο ανοιχτά της Κύμης στην Εύβοια που έγινε ιδιαιτέρως αισθητός στην Αττική.

Ανέφερε πως δεν φαίνεται να έχουμε ιδιαίτερο θέμα καθώς η περιοχή δίνει σεισμούς από υποθαλάσσια ρήγματα έως 5,5 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ.

Πρόσθεσε πως οι επιστήμονες θα παρακολουθήσουν την σεισμική ακολουθία αν και εκτίμησε ότι μάλλον πρόκειται για τον κύριο σεισμό.

O δυνατός σεισμός, αισθητός στην Αττική σημειώθηκε στις 16:15.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός ήταν μεγέθους 4,8 Ρίχτερ, με επίκεντρο 24 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Κύμης, στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Εύβοιας.

Σύμφωνα με την αρχική δημοσίευση του Γεωδυναμικού, το εστιακό βάθος είναι στα 14,6 χιλιόμετρα.

Δέκα λεπτά μετά τον σεισμό των 4,8 Ρίχτερ, καταγράφηκε μετασεισμός 2,4 Ρίχτερ, με επίκεντρο που μετατοπίστηκε στα 17 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Κύμης,με φορά προς την Αττική.

Στις 16:33 σημειώθηκε νέος μετασεισμό, με το ίδιο επίκεντρο της αρχικής δόνησης, μεγέθους 3,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.