Δολιοφθορά στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής που υλοποιεί η θυγατρική του ΑΔΜΗΕ «Αριάδνη Interconnection» με στόχο την διακοπή των εργασιών υλοποίησης του έργου εντόπισε ο ΑΔΜΗΕ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από τον Διαχειριστή η δολιοφθορά εντοπίζεται σε μηχανολογικό εξοπλισμό εγκατάστασης του υπογείου τμήματος του καλωδίου, βόρεια του ΒΟΑΚ και στόχος δεν ήταν η κλοπή υλικών, αλλά η διακοπή των εργασιών για την ηλεκτρική διασύνδεση.

Έχει ήδη κατατεθεί μηνυτήρια αναφορά από τον εργολάβο στο αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα. Ο Διαχειριστής συνεργάζεται με την Ελληνική Αστυνομία για τον εντοπισμό των δραστών. Η Αστυνομία ενημέρωσε ότι θα προχωρήσει άμεσα στη φύλαξη του συγκεκριμένου σημείου του έργου όπου βρίσκεται το όχημα και ο εξοπλισμός. Ο ΑΔΜΗΕ βρίσκεται παράλληλα σε συντονισμό με την Περιφέρεια Κρήτης και τις δημοτικές αρχές για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από τον ΑΔΜΗΕ στην παρούσα φάση, εξετάζεται το μέγεθος της καθυστέρησης που θα επιφέρει στην ολοκλήρωση του έργου το εν λόγω συμβάν, «που θέτει σε κίνδυνο όχι μόνο το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης μιας κρίσιμης υποδομής για την Κρήτη, αλλά και -ακόμα χειρότερα- την υγεία και ασφάλεια εργαζομένων στο project, εγείροντας παράλληλα και κίνδυνο καταστροφής του εξοπλισμού».

Με το υφιστάμενο χρονοδιάγραμμα η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Αττικής αναμένεται να ολοκληρωθεί κατασκευαστικά στο τέλος του έτους και να τεθεί σε εμπορική λειτουργία εντός του 2025.

Πρόκειται, επισημαίνεται ακόμη, για το μεγαλύτερο και πολυπλοκότερο έργο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, το οποίο σε συνδυασμό με την πρώτη διασύνδεση Πελοποννήσου - Κρήτη (που λειτουργεί αδιάλειπτα από το καλοκαίρι του 2021), θα άρει την ενεργειακή απομόνωση της Κρήτης, εξασφαλίζοντας την ασφάλεια εφοδιασμού του νησιού, χωρίς τη χρήση ρυπογόνων συμβατικών μονάδων. Με αυτόν τον τρόπο θα μειωθεί σημαντικά το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Κρήτη, με άμεσα οφέλη (μείωση χρεώσεων ΥΚΩ) για όλους τους καταναλωτές, που θα φτάσουν το 1 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση το 2030.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

