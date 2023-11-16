Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος ο 20χρονος που συνελήφθη μετά τα επεισόδια στο ΑΠΘ

Ελεύθερος αφέθηκε ο 20χρονος που συνελήφθη μετά τα χθεσινοβραδινά επεισόδια στο ΑΠΘ, στη συνέχεια πορείας που προηγήθηκε για τον θάνατο του 17χρονου Ρομά στη Βοιωτία.

Εις βάρος του νεαρού ασκήθηκε ποινική δίωξη για απλή σωματική βλάβη κατά αστυνομικού και βία κατά υπαλλήλων (αντίσταση). Παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, το οποίο ανέβαλε την υπόθεση και όρισε ρητή δικάσιμο, αίροντας, παράλληλα, την κράτησή του.

Για τα επεισόδια στο Πανεπιστήμιο, όπου -σύμφωνα με την Αστυνομία-κουκουλοφόροι πέταξαν πυρσούς, πέτρες και μπουκάλια εναντίον διμοιρίας των ΜΑΤ (κοντά στη Σχολή Θετικών Επιστημών) διεξάγεται ξεχωριστή αστυνομική έρευνα και, μεταξύ άλλων, ερευνάται το αδίκημα της διατάραξης κοινής ειρήνης.

