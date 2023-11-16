Στην 6η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης και με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας παραπέμφθηκε να απολογηθεί ο 39χρονος που σε κατάσταση μέθης πυροβόλησε με κυνηγετική καραμπίνα, δίχως αφορμή, 37χρονο στον Λαγκαδά.

Όπως προκύπτει από τη δικογραφία, το θύμα είναι κουνιάδος του και δεν υπέστη κάποιον τραυματισμό.

Μετά το επεισόδιο, ο αλβανικής καταγωγής δράστης έβαλε εκ νέου προς το αυτοκίνητο του κουνιάδου του, όταν εκείνος επιχείρησε να διαφύγει, ενώ στη θέα των αστυνομικών πυροβόλησε στον αέρα για εκφοβισμό.

Αφού κατέφυγε στο προαύλιο εκκλησίας, πείστηκε τελικά να παραδοθεί.

Όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία, η καραμπίνα διαπιστώθηκε πως ήταν κλεμμένη, ενώ πάνω του βρέθηκε εξάρτυση, γεμάτη με φυσίγγια διαφόρων ειδών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

