Στον ανακριτή Θεσσαλονίκης ο 39χρονος που αποπειράθηκε να σκοτώσει με καραμπίνα τον κουνιάδο του

Η καραμπίνα ήταν κλεμμένη, ενώ πάνω του βρέθηκε εξάρτυση, γεμάτη με φυσίγγια διαφόρων ειδών

Στον ανακριτή ο 39χρονος για απόπειρα ανθρωποκτονίας

Στην 6η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης και με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας παραπέμφθηκε να απολογηθεί ο 39χρονος που σε κατάσταση μέθης πυροβόλησε με κυνηγετική καραμπίνα, δίχως αφορμή, 37χρονο στον Λαγκαδά.

Όπως προκύπτει από τη δικογραφία, το θύμα είναι κουνιάδος του και δεν υπέστη κάποιον τραυματισμό.

Μετά το επεισόδιο, ο αλβανικής καταγωγής δράστης έβαλε εκ νέου προς το αυτοκίνητο του κουνιάδου του, όταν εκείνος επιχείρησε να διαφύγει, ενώ στη θέα των αστυνομικών πυροβόλησε στον αέρα για εκφοβισμό.

Αφού κατέφυγε στο προαύλιο εκκλησίας, πείστηκε τελικά να παραδοθεί.

Όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία, η καραμπίνα διαπιστώθηκε πως ήταν κλεμμένη, ενώ πάνω του βρέθηκε εξάρτυση, γεμάτη με φυσίγγια διαφόρων ειδών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

