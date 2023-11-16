Σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να καταργηθούν οι προσφορές 1+1 ούτε και καμία προσφορά, δήλωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στη διάρκεια του briefing, προσθέτοντας ότι ούτε και θα μπορούσε η κυβέρνηση να παρέμβει στον τρόπο που η κάθε εταιρία επιλέγει να προωθεί τα προϊόντα της και τον τρόπο που οι καταναλωτές επιλέγουν να τα αγοράζουν.

«Αλίμονο αν απαγορεύαμε έναν τρόπο πώλησης προϊόντων. Μάλιστα, συγκεκριμένα κι εμείς στο σπίτι μας προτιμούμε πολύ τα 1+1» είπε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Μαρινάκης πρόσθεσε: «Είναι όμως ένα πράγμα αυτό και δεν τίθεται θέμα. Και άλλο ο έλεγχος που κάνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες για το αν αυτές οι προσφορές είναι πράγματι προσφορές. Γιατί υπάρχει και ανατίμηση ορισμένες φορές πριν. Και επιβάλλονται πρόστιμα. Και έχουν και μεγάλο αποτέλεσμα οι έλεγχοι της ΔΙΜΕΑ γιατί η μία από τις δύο εταιρίες που ανακοινώσαμε σήμερα ότι επιβλήθηκε πρόστιμο ανακοίνωσε την επόμενη μέρα 50 προϊόντα που βάζει στο μέτρο -5% στην τιμή».

