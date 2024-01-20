Άκαρπες είναι μέχρι και σήμερα οι έρευνες στο Μεσολόγγι για την εντοπισμό της σορού του 31χρονου Μπάμπη, ο οποίος μετά και την σύλληψη του 50χρονου κρεοπώλη, θεωρείται ότι έπεσε θύμα δολοφονίας.

Ειδικοί εκτιμούν ότι η σορός μπορεί να αργήσει να βρεθεί - ακόμα και μήνες – ενώ η αδερφή του δήλωσε ότι θα ψάξουν μόνοι τους «μέτρο προς μέτρο» όλο τον κάμπο. Ο 50χρονος κρεοπώλης που είναι και ο τελευταίος άνθρωπος που είδε τον Μπάμπη, πριν από την εξαφάνιση του, στο Μεσολόγγι, έχει κριθεί προφυλακιστέος, χωρίς να έχει ομολογήσει την δολοφονία του 31χρονου και αναμένεται να απολογηθεί την ερχόμενη Δευτέρα.

Οι αντιφάσεις

Οι Αρχές τον θεωρούν ως τον βασικό ύποπτο για την εξαφάνιση του 31χρονου, λόγω των αντιφάσεων στις οποίες έχει υποπέσει. Ο κρεοπώλης ανέφερε αρχικά στους αστυνομικούς ότι επέστρεψε απευθείας στο σπίτι του, τη νύχτα που μετέφερε τον Μπάμπη στη διασταύρωση των ΤΕΙ, κάτι ωστόσο που δεν ισχύει όπως έδειξαν μια σειρά από κάμερες ασφαλείας.

Επίσης, αν και ο ίδιος δεν είχε αναφέρει ότι είχε μιλήσει με τον 36χρονο φίλο του, πριν και μετά την εξαφάνιση του Μπάμπη τελικά αποδείχτηκε ότι το έκανε. Παράλληλα, ο 50χρονος κρεοπώλης είπε στους αστυνομικούς ότι το βράδυ της εξαφάνισης δεν το είχε μαζί του το κινητό του, κάτι που δεν ισχύει.

Πιθανή η εμπλοκή κι άλλου ατόμου

Η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας χθες στο MEGA δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να εμπλέκεται κι άλλο άτομο στην υπόθεση της εξαφάνισης του 31χρονου Μπάμπη.

«Η έρευνα δεν σταματάει εδώ, καθώς δεν μπορούμε να αποκλείσουμε την εμπλοκή άλλων ανθρώπων. Θα συνεχίζουμε να εξετάζουμε ό,τι στοιχείο βρίσκουμε για να μπορέσουμε να βρούμε αυτόν τον άνθρωπο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα τόνισε ότι δεν έχει ξεκαθαριστεί το κίνητρο, ενώ τα στοιχεία που έχει στα χέρια της η αστυνομία δείχνουν ότι δόθηκε κάποιο ραντεβού ανάμεσα στον Μπάμπη και τον κρεοπώλη, αλλά όχι για κυνήγι.



