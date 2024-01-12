Θεσσαλονίκη: Εισαγγελική έρευνα για τα σκουπίδια

Ποινικές ευθύνες για τη συσσώρευση σκουπιδιών σε δρόμους του δήμου Θεσσαλονίκης, διερευνά η Εισαγγελία Πρωτοδικών στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης.

Πιο συγκεκριμένα, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης Δημήτρης Σμυρνής έδωσε εντολή προς την εισαγγελέα ποινικής δίωξης να παραγγείλει έρευνα, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν στοιχειοθετείται το αδίκημα της ρύπανσης περιβάλλοντος, διά παραλείψεως και κατ' εξακολούθηση, από την οποία μπορεί να προκύψει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία.

Αφορμή για την εισαγγελική έρευνα αποτέλεσαν δημοσιεύματα για την εικόνα που παρουσιάζει ο κεντρικός δήμος, από την περίοδο των γιορτών μέχρι και σήμερα, με τους κάδους να ξεχειλίζουν από σκουπίδια.

Κατά πληροφορίες, στο πλαίσιο της έρευνας θα ζητηθεί να προσκομιστούν εκθέσεις αυτοψίας από της Διευθύνσεις Υγείας και Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ αναμένεται να ληφθούν και καταθέσεις υπαλλήλων των δύο συγκεκριμένων Διευθύνσεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.