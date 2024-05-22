Δύο άτομα συνελήφθησαν για την πτώση οικοδομικών υλικών από πρώτο όροφο κτηρίου επί της οδού Τσιμισκή, όπου εκτελούνταν εργασίες, και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο 54χρονων γυναικών που διέρχονταν πεζές από το σημείο.

Πρόκειται για τον υπεύθυνο εργολάβο, 25 ετών, και τον επιβλέποντα μηχανικό ασφαλείας, 49 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για σωματικές βλάβες από αμέλεια, μη τήρηση μέτρων ασφαλείας και φθορά ξένης ιδιοκτησίας, επειδή προκλήθηκαν ζημιές σε ένα αυτοκίνητο.

Οι δύο γυναίκες μεταφέρθηκαν για την παροχή πρώτων βοηθειών στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, η πρώτη με τραύμα στο κεφάλι και η δεύτερη στο πόδι.

Την προανάκριση για το περιστατικό διενήργησαν αστυνομικοί του Α.Τ. Λευκού Πύργου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

