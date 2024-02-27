Στη σύλληψη δύο νεαρών ηλικίας 25 και 29 ετών, για παράβαση της νομοθεσία περί εξαρτησιογόνων ουσιών, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Κρατικού Αερολιμένα της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, μετά από ανάθεση που έλαβαν από το Συντονιστικό Όργανο Δίωξης Ναρκωτικών.

Ειδικότερα, στον Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» εντοπίστηκαν δύο δέματα, που περιείχαν ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης και τα οποία απεστάλησαν από τις ΗΠΑ, με τελικό προορισμό τη Θεσσαλονίκη και ενδιάμεσο σταθμό την Αθήνα, έχοντας ως παραλήπτες τους συλληφθέντες.

Από την υπηρεσία οργανώθηκαν δύο αστυνομικές επιχειρήσεις, κατά τις οποίες εντοπίστηκαν σε διαφορετικούς χρόνους και σε διαφορετικές περιοχές, οι δύο παραλήπτες, οι οποίοι και συνελήφθησαν.

Σε έρευνες που διενεργήθηκαν στις οικίες τους, παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν περισσότερα από 9,5 κιλά ακατέργαστης κάνναβης, τρεις τρίφτες, πλαστικό βάζο με υπολείμματα ναρκωτικής ουσίας, μικροποσότητα κοκαΐνης και ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Επιπρόσθετα, στην οικία του 25χρονου, εντοπίστηκε και συνελήφθη ο 23χρονος αδερφός του, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε ξεχωριστή δικογραφία για κατοχή μικροποσότητας ακατέργαστης κάνναβης.

Οι συλληφθέντες, οδηγήθηκαν στην αρμόδια δικαστική Αρχή.

