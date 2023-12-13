Δήλωση προς υποστήριξη της κατηγορίας κατέθεσε, διά του συνηγόρου της, η οικογένεια της 50χρονης που έχασε τη ζωή της, όταν δέχθηκε επίθεση από τρία σκυλιά, στην αυλή του σπιτιού της, στη Νεοχωρούδα Θεσσαλονίκης.

«Το θύμα είχε φρικτό θάνατο. Όλο αυτό είναι τόσο δύσκολο για την οικογένεια και θα θέλαμε όλοι να σεβαστούμε τον πόνο τους» ανέφερε σε δήλωσή του ο υπερασπιστής προς υποστήριξη της κατηγορίας.

Σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχει ο ίδιος, τα τρία σκυλιά βρίσκονται σε Φιλοζωικό Σωματείο και τις επόμενες μέρες θα εξεταστούν από την αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία.

Στο μεταξύ, σε εξέλιξη είναι από τις 12.30 το μεσημέρι η απολογία του 37χρονου κατηγορούμενου ιδιοκτήτη των ζωών ενώπιον της ανακρίτριας. Διώκεται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, σε βαθμό κακουργήματος

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.