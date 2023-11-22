Ανενόχλητος, χωρίς να φαίνεται ότι έχει καταλάβει το τραγικό του λάθος, ένας οδηγός πήγαινε με το όχημά του στο αντίθετο ρεύμα στην Τσιμισκή, σε έναν από τους κεντρικότερους δρόμους στη Θεσσαλονίκη.
Όπως δείχνει το βίντεο που τράβηξαν περαστικοί, ο οδηγός δεν φαίνεται να έχει αντιληφθεί ότι το αυτοκίνητο κινείται ανάποδα, ακόμα και όταν βλέπει αυτοκίνητα να έρχονται κατά πάνω του.
@westside4_4 Αυτα μονο στην σαλονικα😂😂 #fypシ゚viral #viral #φοργιου #τσιμισκη #σαλουγκα #σαλονικα #greektiktok #φυ ♬ πρωτότυπος ήχος - maroccain_girl
