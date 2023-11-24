Ολοκλήρωση εκπαίδευσης στελεχών στο 113ο Σχολείο Καταδρομών

Με επιτυχία ολοκλήρωσαν την εκπαίδευση τους στο 113ο Σχολείο Καταδρομών 24 στελέχη, εκ των οποίων 5 από την Κύπρο και 1 από την Αρμενία.

Η εκπαίδευση τους διεξήχθη στην έδρα του κέντρου Εκπαιδεύσεως Ανορθόδοξου Πολέμου (ΚΕΑΠ) στο στρατόπεδο «ΑΝΤΓΟΥ Γ. ΚΑΤΣΑΝΗ» στη Ρεντίνα Θεσσαλονίκης και περιέλαβε -μεταξύ άλλων- αντικείμενα, βολών μάχης ταχείας αντίδρασης, τεχνικής αναρρίχησης, διέλευσης στίβου εμποδίων, σχεδίασης Ειδικών Επιχειρήσεων, βασικών οδηγιών Επιχειρήσεων περιπόλου, αναγνώρισης υλικών και μέσων και παροχής Α´ Βοηθειών στο πεδίο της Μάχης (TCCC).

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.