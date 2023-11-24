Λογαριασμός
Ολοκλήρωση εκπαίδευσης στελεχών στο 113ο Σχολείο Καταδρομών

Η εκπαίδευση τους διεξήχθη στην έδρα του κέντρου Εκπαιδεύσεως Ανορθόδοξου Πολέμου (ΚΕΑΠ)

Ολοκλήρωση εκπαίδευσης στελεχών στο 113ο Σχολείο Καταδρομών

Με επιτυχία ολοκλήρωσαν την εκπαίδευση τους στο 113ο Σχολείο Καταδρομών 24 στελέχη, εκ των οποίων 5 από την Κύπρο και 1 από την Αρμενία.

Η εκπαίδευση τους διεξήχθη στην έδρα του κέντρου Εκπαιδεύσεως Ανορθόδοξου Πολέμου (ΚΕΑΠ) στο στρατόπεδο «ΑΝΤΓΟΥ Γ. ΚΑΤΣΑΝΗ» στη Ρεντίνα Θεσσαλονίκης και περιέλαβε -μεταξύ άλλων- αντικείμενα, βολών μάχης ταχείας αντίδρασης, τεχνικής αναρρίχησης, διέλευσης στίβου εμποδίων, σχεδίασης Ειδικών Επιχειρήσεων, βασικών οδηγιών Επιχειρήσεων περιπόλου, αναγνώρισης υλικών και μέσων και παροχής Α´ Βοηθειών στο πεδίο της Μάχης (TCCC).

