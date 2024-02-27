Σε 8ετή κάθειρξη καταδικάστηκε ένας 62χρονος επειδή ενεργούσε επί τρία χρόνια γενετήσιες πράξεις σε βάρος της ανήλικης κόρης των γειτόνων του, την οποία είχε αναλάβει να προσέχει, μαζί με τη σύζυγό του, όσο οι εργαζόμενοι γονείς της απουσίαζαν στις δουλειές τους.

Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης τον έκρινε εκ νέου ένοχο για κατάχρηση ανηλίκου σε ασέλγεια (κατ' εξακολούθηση), με αναγνώριση ελαφρυντικού πρότερου σύννομου βίου, επιβεβαιώνοντας την πρωτόδικη ποινή. Μετά την ετυμηγορία των δικαστών ο 62χρονος, με καταγωγή από τη Γεωργία, επέστρεψε στις φυλακές.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε το 2019, στη δυτική Θεσσαλονίκη, όταν οι γονείς της (τότε) 9χρονης παθούσας είδαν μία μέρα τη γυναίκα του 62χρονου να επιστρέφει από τη λαϊκή αγορά, ενώ πίστευαν μέχρι τότε ότι προσέχει την κόρη τους. «Θεωρούσαμε πως η γυναίκα φύλαγε την κόρη μας μαζί με τον άντρα της» φέρεται να κατέθεσαν οι γονείς της ανήλικης που κατάγονται από την Αλβανία. «Αναρωτηθήκαμε τι μπορεί να συζητάει μαζί του μιας και ο κατηγορούμενος δεν μιλάει ελληνικά» πρόσθεσαν οι ίδιοι, που υποψιάστηκαν ότι κάτι ύποπτο συνέβαινε.

Τότε το κοριτσάκι άρχισε να αποκαλύπτει σταδιακά όσα βίωνε, οπότε οι γονείς της απευθύνθηκαν στις Αρχές και η υπόθεση πήρε τον δρόμο της Δικαιοσύνης. Η ίδια, εξεταζόμενη από παιδοψυχιάτρους περιέγραψε λεπτομερώς συγκεκριμένες ενέργειες του 62χρονου που δεν άφηναν περιθώρια αμφισβήτησης για το αληθές των καταγγελιών της.

Από την πλευρά του, ο καταδικασθείς από την πρώτη στιγμή αρνήθηκε τις πράξεις κάνοντας λόγο για πλεκτάνη που στήθηκε εναντίον του. Μεταξύ άλλων, στην απολογία του κατά την εφετειακή δίκη, που διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών, ισχυρίστηκε ότι οι γονείς της ανήλικης τον κατήγγειλαν επειδή αρνήθηκε να τους δανείσει χρήματα, όταν του ζήτησαν για οικονομική διευκόλυνση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

