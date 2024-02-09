Θεσσαλονίκη: Αποσωληνώθηκε ο 23χρονος φοιτητής που ξυλοκοπήθηκε από τον τράπερ

Μία θετική εξέλιξη παρουσίασε η κατάσταση της υγείας του 23χρονου φοιτητή, ο οποίος δέχθηκε άγρια επίθεση από γνωστό τράπερ στη Θεσσαλονίκη.

Οι γιατροί του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ προχώρησαν στην αποσωλήνωσή του, ωστόσο παραμένει στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Σημειώνεται ότι ο 25χρονος τράπερ που πριν από δύο εβδομάδες κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε τον φοιτητή κρίθηκε προφυλακιστέος, μετά την απολογία του στον ανακριτή, με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας.

