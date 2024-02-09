Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Θεσσαλονίκη: Αποσωληνώθηκε ο 23χρονος φοιτητής που ξυλοκοπήθηκε από τον τράπερ

Σημειώνεται ότι ο 25χρονος τράπερ που πριν από δύο εβδομάδες κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε τον φοιτητή κρίθηκε προφυλακιστέος, μετά την απολογία του στον ανακριτή, με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας.

Θεσσαλονίκη: Αποσωληνώθηκε ο 23χρονος φοιτητής που ξυλοκοπήθηκε από τον τράπερ

Μία θετική εξέλιξη παρουσίασε η κατάσταση της υγείας του 23χρονου φοιτητή, ο οποίος δέχθηκε άγρια επίθεση από γνωστό τράπερ στη Θεσσαλονίκη.

Οι γιατροί του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ προχώρησαν στην αποσωλήνωσή του, ωστόσο παραμένει στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Σημειώνεται ότι ο 25χρονος τράπερ που πριν από δύο εβδομάδες κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε τον φοιτητή κρίθηκε προφυλακιστέος, μετά την απολογία του στον ανακριτή, με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας.

Πηγή: thestival

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: τράπερ φοιτητής
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark