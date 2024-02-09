Συνελήφθησαν πέντε αλλοδαποί άνδρες για ληστεία αρπαγή και παράβαση του νόμου για τα όπλα. Οι κατηγορούμενοι ενεργώντας από κοινού με συνεργούς τους που αναζητούνται απήγαγαν και λήστεψαν επτά αλλοδαπούς άνδρες.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, συνελήφθησαν, χθες το πρωί, σε περιοχή της Ηλείας, από αστυνομικούς της Ειδικής Ομάδας Ελέγχων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας, πέντε αλλοδαποί άνδρες σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πύργου με τη συνδρομή των Αστυνομικών Τμημάτων Πηνειού και Βουπρασίας, κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για ληστεία, αρπαγή και παράβαση του νόμου για τα όπλα.

Οι πέντε συλληφθέντες ενεργώντας από κοινού με συνεργούς τους που αναζητούνται, χθες το πρωί, σε περιοχές της Ηλείας, φέροντας αιχμηρά αντικείμενα (μαχαίρια και μπαλτάδες), κατηγορούνται ότι:

Εισήλθαν σε μονοκατοικία στα Καβάσιλα Ηλείας, όπου διαμένουν αλλοδαποί και με την απειλή των μαχαιριών και μπαλτάδων αφαίρεσαν χρηματικό ποσό και κινητά τηλέφωνα, ενώ επιπλέον με την άσκηση σωματικής βίας απήγαγαν τρεις αλλοδαπούς άνδρες,

Εισήλθαν σε κατοικία στο Ψάρι Ηλείας, όπου διαμένουν αλλοδαποί και με την απειλή των μαχαιριών και μπαλτάδων αφαίρεσαν 12.680 ευρώ και κινητά τηλέφωνα, ενώ επιπλέον με την άσκηση σωματικής βίας απήγαγαν ακόμη τέσσερις αλλοδαπούς άνδρες,

Στο πλαίσιο των αστυνομικών ερευνών και από πληροφορίες, που συνέλλεξαν οι αστυνομικοί της Ειδικής Ομάδας Ελέγχων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν οι πεντε κατηγορούμενοι στην Μυρσίνη Ηλείας και κατασχέθηκε το όχημα που χρησιμοποιήσαν για την διάπραξη των ληστειών και αρπαγών.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αμαλιάδας, ενώ σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των επτά απαχθέντων αλλοδαπών ανδρών.

