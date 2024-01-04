Νεκρός εντοπίστηκε σήμερα το πρωί στην είσοδο του γηπέδου των Λαγκαδικίων, μεσήλικας άντρας, ηλικίας περίπου 50 ετών, θύμα ανθρωποκτονίας, που έφερε τρία τραύματα στο στήθος «από νύσσον και τέμνον όργανο» και κακώσεις στο κεφάλι.
Στο σημείο μετέβη συνεργείο της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος για εξερεύνηση του χώρου. Προανάκριση διενεργούν αστυνομικοί του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:
Πρωινές ώρες σήμερα (04-01-2024), σε περιοχή των Λαγκαδικίων Θεσσαλονίκης, εντοπίστηκε νεκρός μεσήλικας άντρας φέρων τρία τραύματα στο στήθος από νύσσον και τέμνον όργανο και κακώσεις στο κεφάλι.
Στο σημείο μετέβη συνεργείο της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος για εξερεύνηση του χώρου.
Προανάκριση διενεργούν αστυνομικοί του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.
- Παράταση της αποχής των δικηγόρων έως τις 19 Ιανουαρίου αποφάσισε η ολομέλεια των προέδρων των δικηγορικών συλλόγων
- ΕΟΔΥ: 57 θάνατοι και 70 διασωληνωμένοι από κορωνοϊό την τελευταία εβδομάδα - Αύξηση 44% των εισαγωγών
- Συμπλοκή 8 ατόμων, ξύλο και τραυματισμοί για μια θέση πάρκινγκ στη Θεσσαλονίκη το πρωί της Πρωτοχρονιάς
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.