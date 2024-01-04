Νεκρός εντοπίστηκε σήμερα το πρωί στην είσοδο του γηπέδου των Λαγκαδικίων, μεσήλικας άντρας, ηλικίας περίπου 50 ετών, θύμα ανθρωποκτονίας, που έφερε τρία τραύματα στο στήθος «από νύσσον και τέμνον όργανο» και κακώσεις στο κεφάλι.

Στο σημείο μετέβη συνεργείο της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος για εξερεύνηση του χώρου. Προανάκριση διενεργούν αστυνομικοί του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

Πηγή: skai.gr

