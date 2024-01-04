Η ολομέλεια των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, κατά τη σημερινή (Πέμπτη) συνεδρίασή της αποφάσισε να προτείνει στους 63 δικηγορικούς συλλόγους της χώρας, την παράταση της πανελλαδικής αποχής των δικηγόρων έως τις 19.01.2024, διεκδικώντας την ικανοποίηση των πάγιων αιτημάτων του δικηγορικού κλάδου.

Ακόμη, η ολομέλεια αποφάσισε την αναστολή της αποχής όσον αφορά τις δίκες νομικής βοήθειας, αυτοδιοικητικές, σωματείων κλπ. για τις οποίες είχε αποφασιστεί αποχή έως τις 5 Ιανουαρίου.

Η απόφαση-πρόταση της ολομέλειας θα τεθεί στην κρίση των διοικήσεων των δικηγορικών συλλόγων της χώρας, οι οποίες και θα αποφασίσουν εάν θα ακολουθήσουν ή όχι την απόφαση της ολομέλειας. Ακόμη, η ολομέλεια, σύμφωνα με ανακοίνωσή της, αποφάσισε ότι «παρά τις όποιες βελτιώσεις που φέρεται ότι επέρχονται στις διατάξεις του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου για τον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, κρίνει ότι οι βελτιώσεις αυτές δεν αλλάζουν τη φιλοσοφία του νομοσχεδίου, ούτε βασικές του διατάξεις που συρρικνώνουν θεμελιώσεις εγγυήσεις και δικαιώματα του κατηγορουμένου, παραβιάζοντας τις αρχές της δίκαιης δίκης της ΕΣΔΑ, επιτείνουν την ανασφάλεια δικαίου και δημιουργούν ανεπιεικείς και ανεφάρμοστες καταστάσεις».

Επίσης, η ολομέλεια εξέφρασε την κατηγορηματική της αντίθεση στην κατάργηση οποιουδήποτε εφετείου ή πρωτοδικείου της χώρας, ενώ θεωρεί ότι σε σωστή κατεύθυνση κινούνται οι κυβερνητικές εξαγγελίες για τη μεταφορά δικαστικής ύλης στους δικηγόρους και την άμεση σύσταση επιτροπής για την αναμόρφωση του Κώδικα Δικηγόρων.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση της ολομέλειας έχει ως εξής:

«Κατά τη σημερινή συνεδρίαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, παρευρέθηκαν ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γεώργιος Φλωρίδης και ο Υφυπουργός Ιωάννης Μπούγας, οι οποίοι αναφέρθηκαν στις προωθούμενες παρεμβάσεις του Υπουργείου στη διαδικασία της απονομής της Δικαιοσύνης.

Η Ολομέλεια θεωρεί θετική την εξαγγελία μεταφοράς δικαστικής ύλης στους δικηγόρους και την άμεση σύσταση Επιτροπής για την αναμόρφωση του Κώδικα Δικηγόρων και αναμένει την άμεση υλοποίηση των εξαγγελιών και δεσμεύσεων του Υπουργού.

Η Ολομέλεια, παρά τις όποιες βελτιώσεις που φέρεται ότι επέρχονται στις διατάξεις του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου για τον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, κρίνει ότι οι βελτιώσεις αυτές δεν αλλάζουν τη φιλοσοφία του νομοσχεδίου, ούτε βασικές του διατάξεις που συρρικνώνουν θεμελιώσεις εγγυήσεις και δικαιώματα του κατηγορουμένου, παραβιάζοντας τις αρχές της δίκαιης δίκης της ΕΣΔΑ, επιτείνουν την ανασφάλεια δικαίου και δημιουργούν ανεπιεικείς και ανεφάρμοστες καταστάσεις.

Για το δικαστικό χάρτη της Χώρας, η Ολομέλεια είναι κατηγορηματικά αντίθετη στην κατάργηση οποιουδήποτε Εφετείου ή Πρωτοδικείου της Χώρας, όπως λειτουργούν μέχρι σήμερα, ως προς την συγχώνευση δε των Ειρηνοδικείων θεωρεί ότι απαιτείται ένας ουσιαστικός διάλογος προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που θα ανακύψουν, λαμβάνοντας υπόψη την αποτελεσματική και ακώλυτη άσκηση του δικαιώματος δικαστικής προστασίας των πολιτών.

Σε κάθε περίπτωση, δεν νοείται λειτουργία υφιστάμενου σήμερα Πρωτοδικείου χωρίς τη λειτουργία Τριμελούς Πλημμελειοδικείου, πολυμελών συνθέσεων και ΜΟΔ.

Πέραν των ανωτέρω, η Ολομέλεια επισημαίνει ότι διαχρονικές διεκδικήσεις του δικηγορικού σώματος δεν έχουν ικανοποιηθεί, όπως το αίτημα για μείωση του ΦΠΑ στις δικαστικές υπηρεσίες, η επέκταση απαλλαγής από τον ΦΠΑ για εισοδήματα μέχρι 25.000 ευρώ - η μόνη μνημονιακή υποχρέωση που δεν υλοποιήθηκε - και η κατάργηση του τέλους δικαστικού ενσήμου στις αναγνωριστικές αγωγές του πολυμελούς Πρωτοδικείου, ενώ παραμένει υφιστάμενη η απορρύθμιση των δικηγορικών αμοιβών στον ιδιωτικό τομέα, τα δικηγορικά γραφεία και τις δικηγορικές εταιρείες, η απαξίωση των αμοιβών εμμίσθων δικηγόρων και η μη επαναρτίωση του λογαριασμού του ΟΑΕΔ.

Επιπρόσθετα, ουδεμία μέριμνα έχει επέλθει για την προστασία των ευάλωτων δανειοληπτών.

Κατόπιν αυτών, η Ολομέλεια αποφασίζει να προτείνει τη συνέχιση των κινητοποιήσεων διεκδικώντας την ικανοποίηση των πάγιων αιτημάτων του δικηγορικού κλάδου, και συγκεκριμένα:



1. Οικονομικά θέματα



1. Την επαναφορά της υποχρεωτικής παράστασης στα συμβόλαια

2. Την αύξηση του ορίου απαλλαγής από το καθεστώς ΦΠΑ για εισοδήματα μέχρι 25.000 ευρώ

3. Την μείωση του δικαστηριακού ΦΠΑ

4. Την πλήρη κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος

5. Την επανεκτίμηση του ποσού αναφοράς των γραμματίων προείσπραξης

6. Την κατάργηση της εισφοράς ανεργίας 120 ευρώ υπέρ ΟΑΕΔ

7. Την αύξηση των αμοιβών των εμμίσθων δικηγόρων του Δημοσίου

8. Την κατάργηση του τέλους δικαστικού ενσήμου στις αναγνωριστικές αγωγές του πολυμελούς Πρωτοδικείου



2. Ποινικός Κώδικας και Κώδικας Ποινικής Δικονομίας

Την ριζική αναμόρφωση του σχεδίου νόμου, σύμφωνα με τις προτάσεις της Ολομέλειας.



3.Δικαστικός χάρτης

Τη διατήρηση των υφιστάμενων Πρωτοδικείων και Εφετείων της Χώρας, ως έχουν σήμερα.



4. Εταιρείες διαχείρισης Απαιτήσεων - Funds - Τράπεζες - Ευάλωτοι δανειολήπτες

Προστασία πρώτης κατοικίας ευάλωτων δανειοληπτών. Εφαρμογή Κώδικα δεοντολογίας από τις εισπρακτικές εταιρίες. 'Αρση καταχρηστικών συμπεριφορών. Σεβασμός των Δικηγόρων και δανειοληπτών. 'Αρση του ακατάσχετου των funds και του 10% της προκαταβολής για την αναστολή πλειστηριασμού.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ολομέλεια αποφάσισε:

1. Να προτείνει στα Διοικητικά Συμβούλια των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας την αποχή των μελών τους:

- Από όλες τις ποινικές δίκες, εκτός των δικών που προέρχονται από διακοπή και στις οποίες έχει ήδη ξεκινήσει η εξέταση του πρώτου μάρτυρα.

- Από την έκδοση Διαταγών Πληρωμής και πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης, Τραπεζών και funds.

- Από δίκες συμφερόντων Ελληνικού Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, δημοσίου τομέα πλην ΟΤΑ.



2. Να προτείνει στα Διοικητικά Συμβούλια των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας την παράταση της αποχής των μελών τους από δίκες του άρθρου 187 ΠΚ μέχρι 31.1.2024, σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, και την αναστολή της, όταν και εφόσον ψηφιστεί η κατατεθειμένη σχετική διάταξη στο σχέδιο νόμου για την τροποποίηση των Ποινικών Κωδίκων.



3. Να προτείνει στα Διοικητικά Συμβούλια των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας, την αναστολή της αποχής των μελών τους από δίκες Νομικής Βοήθειας, σε αναμονή της ψήφισης της εξαγγελθείσας διάταξης για την εκκαθάριση και πληρωμή όλων των οφειλόμενων αποζημιώσεων.

Επίσης, να προτείνει την αναστολή της απόφασης της Ολομέλειας για αποχή στα κακουργήματα μετά τη δεύτερη διακοπή για τρείς μήνες από τη δημοσίευση του νόμου στο ΦΕΚ, εφόσον η διάταξη του άρθρου 349 ΚΠΔ ψηφιστεί ως έχει.



Ως πλαίσιο αποχής προτείνεται το ακόλουθο:

'Αδειες θα χορηγούνται αποκλειστικά και μόνο:

* Σε περιπτώσεις παραγραφών και αποσβεστικών προθεσμιών, συμπεριλαμβανομένων των δικονομικών.

* Στις ποινικές υποθέσεις, στα πλημμελήματα συμπληρωμένα έξι (6) έτη στον α' και επτά (7) έτη στον β' βαθμό και στα κακουργήματα συμπληρωμένα δεκαπέντε (15) έτη στον α΄ βαθμό και δεκαοκτώ (18) έτη στο β' βαθμό.

* Σε ποινικές δίκες β' βαθμού με κρατούμενο, συνεπεία πρωτοβάθμιας καταδικαστικής απόφασης.

* Σε περιπτώσεις προσωρινά κρατουμένων, εν' όψει της συμπλήρωσης προσωρινής κράτησης. Συμπληρωμένοι δέκα μήνες σε περίπτωση δωδεκαμήνου και δεκαπέντε μήνες σε περίπτωση δεκαοκτάμηνου.

* Σε αυτόφωρα και συνοδείες.



Ως προς τις Αναβολές:

* Για την διευκόλυνση των συναδέλφων επιτρέπεται η παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων για την υποβολή αιτήματος αναβολής, με την υποχρέωση στην περίπτωση μη παράστασης της πλευράς του αντιδίκου να προβαίνουν αμελλητί και με κάθε πρόσφορο μέσο στην ενημέρωση του απόντος συναδέλφου για την ημερομηνία της νέας δικασίμου.

Σημειώνεται ότι το πλαίσιο της αποχής πρέπει να εφαρμόζεται, είτε υφίσταται υποχρέωση έκδοσης γραμματίου προείσπραξης εισφορών, είτε υπάρχει απαλλαγή από αυτή την υποχρέωση κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 61 παρ. 3 του Κώδικα Δικηγόρων, όπως μεταξύ άλλων τις περιπτώσεις που εκπροσωπούν το δημόσιο, ΟΤΑ, Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου με σύμβαση πάγιας αντιμισθίας ή εκπροσωπούν δικαιούχους Νομικής Βοήθειας και Ευεργετικής Πενίας.

Η διάρκεια των κινητοποιήσεων ορίζεται μέχρι και 19.1.2024

Η Ολομέλεια θα συγκληθεί εκ νέου την Παρασκευή 19.1.2024 προκειμένου να επανεξετάσει τη στάση του σώματος, ανάλογα με τις εξελίξεις».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

