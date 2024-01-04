Πενήντα επτά είναι οι θάνατοι από κορωνοϊό και 70 οι διασωληνωμένοι ασθενείς την τελευταία εβδομάδα (25 Δεκεμβρίου – 31 Δεκεμβρίου) σύμφωνα με την επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ για τις ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση λόγω της εορταστικής περιόδου.
Εντυπωσιακή είναι η αύξηση των εισαγωγών στα νοσοκομεία σύμφωνα με το ενημερωτικό σημείωμα η οποία αγγίζει το 44% σε σχέση με τον μέσο εβδομαδιαίο αριθμό εισαγωγών τις προηγούμενες 4 εβδομάδες.
Αύξηση παρουσίασε και ο αριθμός των διασωληνωμένων σε σχέση με τον μέσο εβδομαδιαίο αριθμό νέων διασωληνώσεων κατά τις προηγούμενες 4 εβδομάδες.
Παράλληλα, ανιχνεύθηκαν στη χώρα μας και 179 κρούσματα της παραλλαγής JN.1
Αυξημένα είναι και τα κρούσματα γρίπης με την θετικότητα να παραμένει άνω του 10% εμφανίζοντας αυξητική τάση. Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, καταγράφηκαν 8 νέα σοβαρά κρούσματα όπου κρίθηκε απαραίτητη η νοσηλεία σε ΜΕΘ, ενώ καταγράφηκαν και 3 νέοι θάνατοι.
Αναλυτικά η έκθεση του ΕΟΔΥ
Γριπώδεις συνδρομές (ανεξαρτήτως παθογόνου)
✓ Ο αριθμός κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής ανά 1.000 επισκέψεις παρουσίασε σημαντική αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα
Ιός SARS-CoV2 – λοίμωξη COVID-19
✓ Η θετικότητα στο σύνολο των ελεγχθέντων δειγμάτων παρουσίασε σημαντική αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.
✓ Ο αριθμός των εισαγωγών (n=1.818) παρουσίασε αύξηση 44% σε σχέση με τον μέσο εβδομαδιαίο αριθμό εισαγωγών τις προηγούμενες 4 εβδομάδες (n=1.259) και ήταν υψηλότερος από τον αριθμό των εισαγωγών την αντίστοιχη εβδομάδα του 2022 (n=1.519).
✓ Ο αριθμός των νέων διασωληνώσεων (n=31) παρουσίασε αύξηση σε σχέση με τον μέσο εβδομαδιαίο αριθμό νέων διασωληνώσεων κατά τις προηγούμενες 4 εβδομάδες (n=24) και ήταν χαμηλότερος από τον αριθμό των διασωληνώσεων την αντίστοιχη εβδομάδα του 2022 (n=60).
✓ Ο αριθμός των ασθενών με λοίμωξη COVID-19 που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 70.
✓ Καταγράφηκαν 57 θάνατοι με διάμεση ηλικία τα 84 έτη (εύρος 67-102 έτη). Ο αριθμός των θανάτων παρουσίασε μείωση σε σχέση με τον μέσο εβδομαδιαίο αριθμό θανάτων τις προηγούμενες 4 εβδομάδες (n=59) και ήταν χαμηλότερος από τον αριθμό των θανάτων την αντίστοιχη εβδομάδα του 2022 (n=154)
✓ Την εβδομάδα 49, η συχνότερη υπο-παραλλαγή της ΒΑ.2 ήταν η EG.5 (40%) ακολουθούμενη από την BA.2.86 (38%) και την XBB.1.5 (14%).
✓ Στη χώρα μας έχουν συνολικά ανιχνευτεί 179 στελέχη JN.1 (υπο-παραλλαγή της ΒΑ.2.86 που από 19/12 αναγνωρίστηκε ως υπο-παραλλαγή επιδημιολογικού ενδιαφέροντος), με ημερομηνία λήψης δείγματος από 3/10 έως 8/12. Ο πρόσθετος κίνδυνος για τη δημόσια υγεία από την JN.1 αξιολογείται διεθνώς επί του παρόντος ως χαμηλός.
✓ Η επιτήρηση του ιικού φορτίου στα αστικά λύματα έδειξε αύξηση της κυκλοφορίας του ιού SARS-CoV-2 σε 6 από τις 9 περιοχές που ελέγχθηκαν.
Ιός της γρίπης
✓ Η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα (δίκτυο sentinel) παραμένει άνω του 10% (εποχικό όριο έναρξης της επιδημικής δραστηριότητας της γρίπης κατά το ECDC) και εμφανίζει αυξητική τάση.
✓ Καταγράφηκαν 8 νέα σοβαρά κρούσματα με νοσηλεία σε ΜΕΘ, ενώ καταγράφηκαν 3 νέοι θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.
✓ Από την εβδομάδα 40/2023 έως την εβδομάδα 52/2023 νοσηλεύτηκαν 29 άτομα με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη σε ΜΕΘ και καταγράφηκαν 8 θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.
✓ Από την εβδομάδα 40/2023 έως και την εβδομάδα 52/2023 έχουν ανιχνευτεί συνολικά 113 θετικά δείγματα για γρίπη (9%). Στα δύο κέντρα αναφοράς γρίπης έχουν τυποποιηθεί 112 δείγματα: 110 τύπου Α και 2 τύπου Β.
✓ Από τα 93 στελέχη τύπου Α που υποτυποποιήθηκαν, τα 15 (16%) ανήκαν στον υπότυπο Α(Η3) και τα 78 (84%) στον υπότυπο Α(Η1)pdm09.
Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός - RSV
✓ H θετικότητα RSV στα δείγματα sentinel ΠΦΥ παρουσίασε αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.
