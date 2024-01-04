Στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, οδηγήθηκαν σήμερα προκειμένου να δικαστούν πέντε νεαροί ηλικίας 22 ετών και 25 ετών ανάμεσα τους και μία κοπέλα, οι οποίοι ξυλοκόπησαν δύο νεαρούς ηλικίας 21 και 22 ετών και τον πατέρα του ενός, για ασήμαντη αφορμή και συγκεκριμένα για τον τρόπο στάθμευσης οχήματος σε δρόμο στις Συκιές.

Συγκεκριμένα το πρωΐ της Πρωτοχρονιάς στις 8:30, οι δύο νεαροί επέστρεφαν από διασκέδαση και στάθμευσαν το όχημά τους σε έναν δρόμο γειτονιάς του δήμου Συκεών.

Νεαροί που θεώρησαν ότι εμποδίζει το όχημα, τους ζήτησαν να φύγουν και όταν ο 21χρονος και ο 22χρονος αρνήθηκαν, τότε η ομάδα των νεαρών τους επιτέθηκε και και τους χτύπησε χρησιμοποιώντας σωματική βία. Ο πατέρας του ενός όταν άκουσε την φασαρία βγήκε να δει τη συμβαίνει και σύμφωνα με την αστυνομία τα μέλη της ομάδας επιτέθηκαν και εναντίον του. Από την επίθεση προκλήθηκαν σωματικές βλάβες σε βάρος του 21χρονου, του 22χρονου και του 53χρονου πατέρα του.

Οι δυο νεαροί και ο 53χρονος που τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Γ.Παπανικολάου», κατέθεσαν μήνυση σε βάρος των πέντε νεαρών.

Αργότερα ένας απο τους πέντε νεαρούς συλληφθέντες, υπέβαλλε μήνυση σε βάρος των τριών που δέχτηκαν την επίθεση για απειλή και εξύβριση, με αποτέλεσμα να συλληφθούν και με εντολή εισαγγελέα να αφεθούν ελεύθεροι.

Οι πέντε συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα που άσκησε σε βάρος τους ποινική δίωξη για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συρροή και παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης. Eξαιτίας όμως της αποχής των δικηγόρων, η δίκη αναβλήθηκε για τον Σεπτέμβριο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

