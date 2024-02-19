Θεσσαλονίκη: Ακινητοποιήθηκε το τρένο για Σέρρες στον σταθμό Γαλλικού λόγω πυρκαγιάς

Ακινητοποιημένη στον σιδηροδρομικό σταθμό Γαλλικού βρίσκεται η αμαξοστοιχία 3633 που πραγματοποιούσε το δρομολόγιο Σέρρες - Θεσσαλονίκη λόγω πυρκαγιάς, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η Hellenic Train.

Η αμαξοστοιχία ακινητοποιήθηκε με εντολή του ΟΣΕ και της πυροσβεστικης.

Οι επιβάτες θα εξυπηρετηθούν με λεωφορεία

Η ανακοίνωση

Η αμαξοστοιχία 3633 (Σέρρες - Θεσσαλονίκη) με εντολή του ΟΣΕ και της πυροσβεστικής βρίσκεται ακινητοποιημένη στον Σ.Σ. Γαλλικού λόγω πυρκαγιάς πλησίον της γραμμής στο ύψος της Φιλαδέλφειας. Οι επιβάτες θα εξυπηρετηθούν με λεωφορεία. — Hellenic Train (@HellenicTrain) February 19, 2024

Πηγή: skai.gr

