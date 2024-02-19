Λογαριασμός
Θεσσαλονίκη: Ακινητοποιήθηκε το τρένο για Σέρρες στον σταθμό Γαλλικού λόγω πυρκαγιάς

Η αμαξοστοιχία ακινητοποιήθηκε με εντολή του ΟΣΕ και της πυροσβεστικης - Οι επιβάτες θα εξυπηρετηθούν με λεωφορεία

Hellenic Train

Ακινητοποιημένη στον σιδηροδρομικό σταθμό Γαλλικού βρίσκεται η αμαξοστοιχία 3633 που πραγματοποιούσε το δρομολόγιο Σέρρες - Θεσσαλονίκη λόγω πυρκαγιάς, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η Hellenic Train.

Η αμαξοστοιχία ακινητοποιήθηκε με εντολή του ΟΣΕ και της πυροσβεστικης.

Οι επιβάτες θα εξυπηρετηθούν με λεωφορεία

Η ανακοίνωση

Η αμαξοστοιχία 3633 (Σέρρες - Θεσσαλονίκη)  με εντολή του ΟΣΕ και της πυροσβεστικής βρίσκεται ακινητοποιημένη στον Σ.Σ. Γαλλικού λόγω πυρκαγιάς πλησίον της γραμμής στο ύψος της Φιλαδέλφειας. Οι επιβάτες θα  εξυπηρετηθούν με λεωφορεία.

