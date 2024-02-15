Φωτορεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

Ολοκληρώθηκε το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας, ενάντια στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στη χώρα και αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή.

Οι συγκεντρωθέντες έφτασαν με πορεία από τα Προπύλαια στην Βουλή.

Στο πανελλαδικό πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο - το οποίο έγινε υπό βροχή - συμμετείχαν φοιτητικοί σύλλογοι, μαθητές, εργαζόμενοι σε ΑΕΙ και μέλη ΔΕΠ (Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό).

Η οδός Σταδίου έκλεισε νωρίτερα ενώ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ήταν σε ισχύ για την Πανεπιστημίου και την Βασ. Σοφίας.

Διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Πανεπιστημίου, ενώ σταδιακά έκλεισαν και δρόμοι γύρω από την πλατεία Συντάγματος.

