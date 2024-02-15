Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ολοκληρώθηκε το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας - Βίντεο, φωτογραφίες

Στο πανελλαδικό πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο - το οποίο έγινε υπό βροχή - συμμετείχαν φοιτητικοί σύλλογοι, μαθητές, εργαζόμενοι σε ΑΕΙ και μέλη ΔΕΠ  -Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία 

UPDATE: 16:09
πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο

Φωτορεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

Ολοκληρώθηκε το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας, ενάντια στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στη χώρα και αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή.

Οι συγκεντρωθέντες έφτασαν με πορεία από τα Προπύλαια στην Βουλή.

πορεια

Στο πανελλαδικό πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο - το οποίο έγινε υπό βροχή - συμμετείχαν φοιτητικοί σύλλογοι, μαθητές, εργαζόμενοι σε ΑΕΙ και μέλη ΔΕΠ (Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό).

συλλαλητηριο

Η οδός Σταδίου έκλεισε νωρίτερα ενώ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ήταν σε ισχύ για την Πανεπιστημίου και την Βασ. Σοφίας. 

Διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Πανεπιστημίου, ενώ σταδιακά έκλεισαν και δρόμοι γύρω από την πλατεία Συντάγματος. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark