Θεσσαλονίκη: Αγρότες αναμένεται να αποκλείσουν την Εγνατία στο ρεύμα προς Βέροια

Την πρόθεσή τους να προχωρήσουν το απόγευμα σε εκ νέου αποκλεισμό της Εγνατίας Οδού στον κόμβο Νησελίου, στην Ημαθία, εξέφρασαν οι αγρότες της περιοχής, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεών τους.
Σύμφωνα με ενημέρωση από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, οι αγρότες αναμένεται να κλείσουν από τις 19:00 και για μία ώρα, το ρεύμα προς Βέροια.
- Συνελήφθη ο 45χρονος που ζούσε στα λαγούμια της Κορινθίας - Στο Παίδων ο 15χρονος που βρέθηκε μαζί του
- Σύσκεψη υπό τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη για την «κάθοδο» των αγροτών με τα τρακτέρ
- Πώς θα κινηθούν τα τρακτέρ μέχρι την Αθήνα - Ρίζος Μαρούδας: Θα είναι το μεγαλύτερο αγροτικό συλλαλητήριο που έγινε ποτέ
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.