Θεσσαλονίκη: Αγρότες αναμένεται να αποκλείσουν την Εγνατία στο ρεύμα προς Βέροια

Την πρόθεσή τους να προχωρήσουν το απόγευμα σε εκ νέου αποκλεισμό της Εγνατίας Οδού στον κόμβο Νησελίου, στην Ημαθία, εξέφρασαν οι αγρότες της περιοχής, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεών τους.

Σύμφωνα με ενημέρωση από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, οι αγρότες αναμένεται να κλείσουν από τις 19:00 και για μία ώρα, το ρεύμα προς Βέροια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.