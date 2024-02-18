Σύσκεψη υπό τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη για την «κάθοδο» των αγροτών με τα τρακτέρ

Σύσκεψη βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη υπό τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις εν όψει του αγροτικού συλλαλητηρίου την Τρίτη στην Αθήνα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Πάνου Γαρουφαλιά από τον Πλατύκαμπο το πρωί της Κυριακής, αύριο περίπου στις 11 το πρωί θα ξεκινήσει το πρώτο κομβόι με τρακτέρ από τον Πλατύκαμπο και το Στεφανοβίκειο. Ένα δεύτερο κομβόι με τρακτέρ θα ξεκινήσει από τα Τρίκαλα, την Καρδίτσα και τα Φάρσαλα περίπου την ίδια ώρα.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, 70 με 80 τρακτέρ θα κινηθούν αύριο στην εθνική οδό για να πάνε στο Κάστρο, όπου θα συναντήσουν άλλους συναδέλφους τους.

Το πρωί της Τρίτης όλοι μαζί θα ξεκινήσουν την πορεία προς το Σύνταγμα.

Μαζί τους θα βρίσκονται πολλοί μελισσοκόμοι με τα επαγγελματικά τους οχήματα, ενώ και περίπου 70 πούλμαν με 5.000 αγρότες θα κατευθυνθούν προς την Αθήνα.

Παράλληλα, πολλοί αγρότες θα έρθουν στην Αθήνα με τα ιδιωτικά τους αυτοκίνητα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.