Σε σύλληψη μετατράπηκε η προσαγωγή του 45χρονου πατέρα της οικογένειας που ζει σε λαγούμια σε περιοχή των Τρικάλων Κορινθίας. Η σύλληψη έγινε για έκθεση, απείθεια και με βάση τον νόμο για την υποχρεωτικότητα φοίτησης σε σχολείο των παιδιών.

Ο εισαγγελέας έδωσε εντολή ο 15χρονος που ήταν μαζί του να μεταφερθεί αμέσως στο Νοσοκομείο Παίδων.

Παράλληλα, η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό δύο γυναικών, ηλικίας 39 και 22 ετών, καθώς τριών ανηλίκων παιδιών, ηλικίας 13, έξι και ενός έτους αντίστοιχα.

Νωρίτερα οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στον 45χρονο και τον οδήγησαν στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Δικηγόρος 45χρονου: Δεν έχει τελέσει κανένα ποινικό αδίκημα

«Έχω επικοινωνήσει εδώ και δύο ημέρες με τον εντολέα μου. Δεν έχει τελέσει κανένα ποινικό αδίκημα. Το μόνο που έχω συνεννοηθεί με τον Διοικητή είναι ότι θα υπογράψει για το ανήλικο τέκνο του ένα έγγραφο, για το οποίο ο Εισαγγελέας διέταξε την επείγουσα προκαταρκτική» δήλωσε στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Δεκατιανοί» με τους Γιάννη Πιτταρά και Γιώργο Γρηγοριάδη, ο δικηγόρος του 45χρονου Ανδρέας Θεοδωρόπουλος.

«Έχει ήδη αφεθεί ελεύθερος από το Μονομελές Αυτόφωρο για τις κατηγορίες που αντιμετώπιζε για την κατοχή των όπλων. Και εγώ και ο εντολέας μου υποστηρίζουμε ότι δεν έχει τελέσει κανένα ποινικό αδίκημα και αναρωτιόμαστε γιατί είναι τόσες δυνάμεις της αστυνομίας», πρόσθεσε.

«Τα παιδιά τα φροντίζει και εκείνος και η σύζυγός του, χωρίς καμία παρέμβαση του κράτους, δεν υπάρχει καμία παραμέληση ανηλίκου», υποστήριξε ο κ. Θεοδωρόπουλος.

«Βρήκαμε αυτόν τον άνθρωπο να του φορτώσουμε κατηγορίες επειδή κυνήγησε έναν λαθροκυνηγό», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς αν θα αφαιρεθεί η επιμέλεια των παιδιών από τον 47χρονο άνδρα, ο κ. Θεοδωρόπουλος υποστήριξε ότι « δεν μπορεί με τη συναίνεση του ανηλίκου, εάν δεν τίθεται σε κίνδυνο η ζωή του, να αφαιρεθεί καμία επιμέλεια. Δεν έχει αφαιρεθεί η γονική μέριμνα σε κανέναν από τους δύο γονείς»

Το χρονικό της επιχείρησης

Νωρίς το πρωί της Κυριακής ξεκίνησε η επιχείρηση της αστυνομίας στην Κορινθία, στην περιοχή όπου διέμενε απομονωμένη η αυτοαποκαλούμενη «παλαιοχριστιανική κοινότητα» που απασχόλησε τα ΜΜΕ τις προηγούμενες ημέρες.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, προκειμένου να εξακριβωθούν οι συνθήκες διαβίωσης των ανήλικων παιδιών.

Όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, στο σημείο βρέθηκε δικαστικός λειτουργός και κοινωνικοί λειτουργοί.

Αστυνομικοί της ΟΠΚΕ επιχείρησαν στα παραπήγματα προκειμένου να προσαγάγουν τον 45χρονο άνδρα.

Όπως ανέφερε η Ιωάννα Μάνδρου στην εκπομπή «Δεκατιανοί», «σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες από τις εισαγγελικές αρχές, η αστυνομία βρήκε μόνο τον πατέρα, τον επικεφαλής της ομάδας και μόνο το 15χρονο παιδί».

Επίσης, όπως είπε η κα Μάνδρου «ο ίδιος έχει ισχυριστεί στις εισαγγελικές αρχές ότι τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, τα τρία παιδιά και η σύζυγος έχουν φύγει για ασφαλέστερο σημείο χωρίς να το κατονομάσει» και πως «γίνεται παράλληλη έρευνα σε περιοχή της Λαμίας».

«Οι εισαγγελικές αρχές έχουν κινήσει τις διαδικασίες για να αφαιρεθεί η επιμέλεια των παιδιών από τους γονείς και να πάνε σε κοινωνικές δομές και θα γίνει προσαγωγή του 47χρονου», πρόσθεσε.

Τι είπε στους «Δεκατιανούς» ο κυνηγός που του έκαψαν το αυτοκίνητο

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Δεκατιανοί» με τους Γιάννη Πιτταρά και Γιώργο Γρηγοριάδη ο 67χρονος κυνηγός που υπέβαλε μήνυση για τον εμπρησμό του αυτοκινήτου του, το οποίο ήταν σταθμευμένο στο χωράφι, είπε χαρακτηριστικά: «Αυτός μας προκάλεσε, αυτός μας τουφέκισε, αυτός πήγε να βάλει φωτιά να μας κάψει το αυτοκίνητο χωρίς να τον ενοχλήσουμε καθόλου. Δεν είναι ότι ήμασταν κοντά και τον ενοχλήσαμε».

«Ήμασταν σε απόσταση 300 μέτρων από το σπίτι του. Δεν τον είδαμε αλλά ξέραμε ότι εκεί είναι ένας ιδιότροπος. Δεν περιμέναμε να φτάσει σε αυτό το σημείο», πρόσθεσε.

«Δεν τυχαίνει να πηγαίνουμε εκεί για κυνήγι, πήγε το σκυλί και πήγαμε και εμείς. Εμείς είχαμε πάει μέσα σε ένα ρέμα, δεν έχει καμία σχέση ο κύριος, δεν είναι ιδιοκτησία του. Δεν πρόλαβα να κατέβω από το αυτοκίνητο και να προχωρήσω 50 μέτρα, είχε βάλει φωτιά στο αυτοκίνητο. Κάποιος από τους κυνηγούς του φώναξε τι κάνεις εκεί; Θα μας σκοτώσεις; Αντί να μας απαντήσει, έριξε τουφεκιά ανάμεσα σε μένα και τον άλλο κυνηγό. Ήταν προκατειλλημμένος, ήταν έτοιμος για το κακό», τόνισε ο 67χρονος κυνηγός.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.