Το πρωί της Δευτέρας ξεκινούν τα πρώτα κομβόι με τρακτέρ για να φτάσουν στην πλατεία Συντάγματος για το αγροτικό συλλαλητήριο της Τρίτης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Πάνου Γαρουφαλιά, αύριο περίπου στις 11 το πρωί θα ξεκινήσει το πρώτο κομβόι με τρακτέρ από τον Πλατύκαμπο και το Στεφανοβίκειο. Ένα δεύτερο κομβόι από τρακτέρ θα ξεκινήσει από τα Τρίκαλα, την Καρδίτσα και τα Φάρσαλα περίπου την ίδια ώρα.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, 70 με 80 τρακτέρ θα κινηθούν αύριο στην εθνική οδό για να πάνε στο Κάστρο, όπου θα συναντήσουν άλλους συναδέλφους τους.

Το πρωί της Τρίτης όλοι μαζί θα ξεκινήσουν την πορεία προς το Σύνταγμα.

Μαζί τους θα βρίσκονται πολλοί μελισσοκόμοι με τα επαγγελματικά τους οχήματα, ενώ και περίπου 70 πούλμαν με 5.000 αγρότες θα κατευθυνθούν προς την Αθήνα.

Παράλληλα, πολλοί αγρότες θα έρθουν στην Αθήνα με τα ιδιωτικά τους αυτοκίνητα.

Ο Ρίζος Μαρούδας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, μιλώντας στον ΣΚΑΪ ανέφερε ότι θα είναι μεγάλη η συμμετοχή των αγροτών στο συλλαλητήριο της Τρίτης.

«Θα είναι το μεγαλύτερο αγροτικό συλλαλητήριο που έχει γίνει ποτέ στη χώρα μας» είπε και πρόσθεσε ότι υπάρχει αγωνιστική διάθεση και αποφασιστικότητα.

«Μπορούμε να διεκδικήσουμε λύσεις, να καταλάβει η κυβέρνηση ότι μιλάμε για τεράστιο πρόβλημα που θέλει λύσεις και όχι ημίμετρα» ανέφερε.

Παράλληλα, κάλεσε και τους Αθηναίους να συμμετέχουν στο συλλαλητήριο, για να διεκδικήσουν φθηνότερα και πιο υγιεινά προϊόντα.

Για την κάθοδο των τρακτέρ στο κέντρο της Αθήνας είπε ότι «πιστεύουμε ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Θα πάμε συντεταγμένα στην Αθήνα, θα μείνουμε ένα βράδυ και θα αποχωρήσουμε συνατεταγμένα».

Σε ερώτηση αν έχει υπάρξει συμφωνία με το αρμόδιο υπουργείο, απάντησε: «Η απόφασή μας είναι ότι θα πάμε με τα τρακτέρ στην Αθήνα, θα υλοποιηθεί αυτή η απόφαση που έχουμε πάρει».

Ερωτηθείς τι χωρίζει τους αγρότες από μια συμφωνία με την κυβέρνηση, αναφέρθηκε στο αίτημα για αφορολόγητο πετρέλαιο και για αποζημιώσεις για προϊόντα που είχαν ακαρπία ή ζημιές.

Πηγή: skai.gr

