Το φημισμένο Κοζανίτικο Κιχί μπήκε στα Ρεκόρ Γκίνες.

Το μεγαλύτερο κιχί ετοιμάστηκε φέτος σε φούρνο της Κοζάνης και η ονομαστή πίτα που ετοιμάζεται εδώ και δέκα χρόνια την Κυριακή της Μικρής Αποκριάς, φέτος έφτασε τα 5,60 μέτρα.

Έτσι, κανείς από τους ντόπιους και τους πολυάριθμους ξένους δεν πρόκειται να μείνει νηστικός όλο το Δωδεκαήμερο στην Κοζάνη!

Πηγή: skai.gr

