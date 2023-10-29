Ένα σοβαρότατο επεισόδιο εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με τις πρώτες πληροφορίες να “δείχνουν” οπαδικά κίνητρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στις 05:30 το πρωί στην οδό Λώρη Μαργαρίτη. περίπου 20 άτομα που έφεραν ξύλα και μπουκάλια χτύπησαν τον πορτιέρτη ενός νυχτερινού κέντρου και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή.

Το θύμα της επίθεσης τραυματίστηκε στο κεφάλι και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο “Ιπποκράτειο”, απ’ όπου πήρε εξιτήριο λίγες ώρες αργότερα.

Την προανάκριση της υπόθεσης έχουν αναλάβει οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αθλητικής Βίας, καθώς το θύμα που δέχτηκε την επίθεση, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι γνωστός οπαδός του ΠΑΟΚ.

Μέχρι αυτήν την ώρα, δεν έχουν γίνει προσαγωγές ή συλλήψεις υπόπτων.

Πηγή: Thestival.gr

