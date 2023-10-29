Καρδίτσα: Κινητοποίηση με τρακτέρ από αγροτικούς συλλόγους

Κινητοποίηση με τρακτέρ από τον Αγροτικό Σύλλογο Παλαμά και άλλους Αγροτικούς Συλλόγους της περιοχής, πραγματοποιήθηκε σήμερα το μεσημέρι στη γέφυρα Σταυρός (ανάμεσα σε Παλαμά και Ιτέα).

Η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας (ΕΟΑΣΚ) μαζί με τους Αγροτικούς Συλλόγους, προ ημερών προχώρησαν στη λήψη πρωτοβουλιών για να αναδειχθούν και να διεκδικηθούν, όπως αναφέρουν σε σχετική ανακοίνωση, «τα δίκαια αιτήματα των αγροτών και όλων των πλημμυροπαθών, σε συντονισμό με τις άλλες Ομοσπονδίες της Θεσσαλίας, των σωματείων-φορέων της περιοχής».

Ταυτόχρονα στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών, σήμερα στις 7.00 το απόγευμα στην κεντρική πλατεία Καρδίτσας έχει προγραμματιστεί να γίνει συναυλία αλληλεγγύης και διεκδίκησης, με συμμετοχή από τοπικούς καλλιτέχνες, τον Διονύση Τσακνή και τα Κίτρινα Ποδήλατα. Από την ερχόμενη εβδομάδα σε συντονισμό με τις άλλες Ομοσπονδίες Θεσσαλίας, έχει προγραμματισθεί κινητοποίηση στον ΕΛΓΑ στη Λάρισα.

Σε δηλώσεις του ο πρόεδρος της ΕΟΑΣΚ, Κώστας Τζέλλας, τόνισε: «Σχεδόν δύο μήνες και αρκετοί πλημμυροπαθείς δεν έχουν πάρει ακόμα έστω τα 6.600 ευρώ που υποσχέθηκε η κυβέρνηση, ούτε τα ποσά που υποσχέθηκε σε γεωργούς και κτηνοτρόφους». Οι πληγέντες, συμπλήρωσε, «δεν γνωρίζουν τι θα γίνει με την στέγαση, καθώς υπάρχουν ακόμα πολίτες που κοιμούνται στο κλειστό γυμναστήριο Παλαμά, υπό άθλιες συνθήκες».

Επίσης ο ίδιος είπε πως «τα αναχώματα συνεχίζουν να είναι σπασμένα και κινδυνεύουμε ξανά να πνιγούμε και τα χωράφια μας και τα σπίτια μας». 'Αρα, κατέληξε, «υπάρχει σοβαρό θέμα επιβίωσης», προσθέτοντας πως «υπάρχει έλλειψη κρατικής μέριμνας». Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Παλαμά, Σωτήρης Αντωνίου, αναφέρθηκε στη δύσκολη εικόνα του αγροτικού κλάδου, καθώς «πολλά χωράφια δεν μπορούν να καλλιεργηθούν» όπως τόνισε, απαιτώντας «αποζημίωση στο 100%, χωρίς όρους και προϋποθέσεις».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

