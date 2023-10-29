Συγκέντρωση στην πλατεία Αριστοτέλους, στο άγαλμα Βενιζέλου και πορεία σε κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκε σε ένδειξη αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό, με πρωτοβουλία εργατικών σωματείων και της Επιτροπής για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη.

Στην κινητοποίηση, στη διάρκεια της οποίας εκφράστηκε με πανό και συνθήματα διαμαρτυρία για τις επιθέσεις του ισραηλινού στρατού στη Λωρίδα της Γάζας και τον αποκλεισμό του λαού της Παλαιστίνης, συμμετείχαν φοιτητικοί σύλλογοι και μέλη της παλαιστινιακής παροικίας.

Οι συμμετέχοντες στην πορεία αλληλεγγύης κινήθηκαν στην πλατεία Αριστοτέλους, στη Λεωφόρο Νίκης και μέσω της οδού Τσιμική επέστρεψαν στο άγαλμα του Βενιζέλου.

Η πορεία πραγματοποιείται με αφορμή το αιματοκύλισμα στη Μέση Ανατολή και τους θανάτους αμάχων από τις Ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις στη Λωρίδα της Γάζας.

Νωρίτερα υπήρξε συγκέντρωση στην πλατεία του Αγάλματος Ελευθέριου Βενιζέλου και στη συνέχεια τα άτομα ξεκίνησαν πορεία στο κέντρο της πόλης.

