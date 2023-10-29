Την Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 11:00 π.μ. στην εκκλησία της Αγίας Ειρήνης επί της οδού Αιόλου στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί η νεκρώσιμος ακολουθία για τον Πέτρο Θέμελη, τον σπουδαίο αρχαιολόγο και καθηγητή, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών.

Όπως επίσης πληροφορεί το «ΔΙΑΖΩΜΑ» και ο πρόεδρός του Σταύρος Μπένος -του σωματείου του οποίου ο επιφανής αρχαιολόγος υπήρξε αντιπρόεδρος- «την Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 14:00 μ.μ. θα ακολουθήσει η ταφή του στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Μεσσήνης».

«Έφυγε από τη ζωή ο αγαπημένος μας Πέτρος Θέμελης, πνεύμα, σώμα και αίμα του Σωματείου "ΔΙΑΖΩΜΑ". Θρηνούμε την απουσία του. Υμνούμε την παρουσία του», αναφέρει μεταξύ άλλων το συλλυπητήριο μήνυμα του σωματείου και του προέδρου του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

