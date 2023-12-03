Την απώλεια των ανθρώπων τους θρηνούν καθημερινά οι συγγενείς των 57 αδικοχαμένων στη φονική σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη. Και μερικά περιστατικά υπογραμμίζουν ακόμα περισσότερο την απώλεια αυτή.



Σε ένα από τα βαγόνια βρισκόταν η 28χρονη Ελπίδα Χούπα, η οποία έχασε τη ζωή της στο δυστύχημα, και αύριο θα λάμβανε το πτυχίο της από την Αρχιτεκτονική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.



Τραγική φιγούρα ο πατέρας της, στον οποίο τηλεφώνησαν από τη γραμματεία της Σχολής, προκειμένου να παρευρεθεί κάποιος από την οικογένειά της για να παραλάβει το πτυχίο της άτυχης Ελπίδας.



«Αυτό που κυριάρχησε αμέσως στο μυαλό μου ήτανε ότι ενώ όλοι θα είναι μέσα στην τρελή χαρά για τις επιδόσεις του παιδιού τους και θα του εύχονται καλή σταδιοδρομία στη ζωή τους, εγώ θα στέκομαι σαν σκιάχτρο με ένα άψυχο χαρτί στα χέρια χωρίς παιδί να ευχηθώ. Κάποιοι φρόντισαν γι αυτό» έγραψε ο πατέρας της 28χρονης, Χρήστος Χούπας, σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και συνεχίζει: «Δεν θα πάμε με τη γυναίκα μου τελικά. Θα είναι πολύ οδυνηρό και για τους δυο μας. Θα πάνε τα αδέρφια της που λόγω του νεαρού της ηλικίας, έχουν διαφορετικές ανοχές» ανέφερε συντετριμμένος σε ανάρτησή του στο Facebook.



Αναλυτικά η ανάρτηση του πατέρα της 28χρονης



«Μου τηλεφώνησαν από την Γραμματεία της Αρχιτεκτονικής Σχολής του ΑΠΘ για να μου γνωστοποιήσουν ότι την προσεχή Δευτέρα στις 4/12/23 θα γίνει η τελετή απονομής πτυχίων και αν μπορεί να παραβρεθεί κάποιος να παραλάβει το πτυχίο της Ελπίδας. Αυτό που κυριάρχησε αμέσως στο μυαλό μου ήτανε ότι ενώ όλοι θα είναι μέσα στην τρελή χαρά για τις επιδόσεις του παιδιού τους και θα του εύχονται καλή σταδιοδρομία στη ζωή τους, εγώ θα στέκομαι σαν σκιάχτρο με ένα άψυχο χαρτί στα χέρια χωρίς παιδί να ευχηθώ. Κάποιοι φρόντισαν γι αυτό. Δεν θα πάμε με την γυναίκα μου τελικά. Θα είναι πολύ οδυνηρό και για τους δυό μας. Θα πάνε τα αδέρφια της που λόγω του νεαρού της ηλικίας, έχουν διαφορετικές ανοχές».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.