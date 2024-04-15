Ένας 54χρονος «ταμπουρώθηκε» στο διαμέρισμά του κρατώντας σε καθεστώς ομηρίας την 52χρονη σύντροφό του, όταν μετά από καταγγελία για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας με θύμα τη γυναίκα, έφτασαν αστυνομικοί έξω από το σπίτι του.

Χρειάστηκε, μάλιστα, η συνδρομή ειδικού διαπραγματευτή της ΕΛ.ΑΣ. για να πειστεί - έπειτα από τρεις ώρες - ο άνδρας να αφήσει ελεύθερη τη γυναίκα. Ο 54χρονος συνελήφθη και παραπέμφθηκε να δικαστεί με την αυτόφωρη διαδικασία για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και απειλή, όπως επίσης για παράνομη κατακράτηση.

Το περιστατικό συνέβη τα ξημερώματα της Κυριακής στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, όταν το ζευγάρι επέστρεψε στο διαμέρισμα μετά από νυχτερινή έξοδο.

Για ασήμαντη αφορμή το αντρόγυνο καβγάδισε, ενώ όπως κατήγγειλε η 52χρονη, ο σύντροφός της την χτύπησε, απειλώντας τη ζωή της. Υπό το φόβο ότι ο άντρας θα κάνει πράξη τις απειλές του, και καθώς είχε προηγηθεί παρόμοιο περιστατικό βίας εις βάρος της, η γυναίκα κάλεσε μία φίλη της, από την οποία ζήτησε βοήθεια. «Βοήθεια, με σκοτώνει, με χτυπάει, μου έσπασε τα πλευρά», φαίνεται πως ήταν τα λόγια που μετέφερε η 52χρονη στη φίλη. Χωρίς να χάσει χρόνο εκείνη κάλεσε την 'Αμεση Δράση.

Όταν το περιπολικό της Αστυνομίας έφτασε στο διαμέρισμα, ο 54χρονος αρνήθηκε να ανοίξει την πόρτα, οπότε ειδοποιήθηκε ειδικός διαπραγματευτής της ΕΛ.ΑΣ. για να πείσει τον κατηγορούμενο να απελευθερώσει τη σύντροφό του. Πράγματι αυτό συνέβη έπειτα από τρεις ώρες οπότε η γυναίκα βγήκε συνοδεία αστυνομικών από το σπίτι. Ο δράστης συνελήφθη αργότερα όταν αστυνομικοί, παρουσία δικαστικού λειτουργού, εισήλθαν στο σπίτι.

Η 52χρονη φέρεται να κατέθεσε στους αστυνομικούς ότι δεν επιθυμεί τη δίωξη του, παρά μόνο να μην την ξαναπλησιάσει, επειδή τον φοβάται.

Της χορηγήθηκε πάντως η εφαρμογή "panic button" την οποία εγκατέστησε στο κινητό της τηλέφωνο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.