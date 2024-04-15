Τετραήμερη επίσκεψη στην Αθήνα, πραγματοποιεί από σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης προσκεκλημένος της κυβέρνησης θα απευθύνει την κεντρική ομιλία στο 9ο Διεθνές Συνέδριο «Our Ocean», που θα πραγματοποιηθεί στο «Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος».

Σήμερα, στις 6 το απόγευμα, ο Παναγιώτατος θα επισκεφθεί τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο, ενώ την Τετάρτη, το μεσημέρι, θα παραστεί στην τελετή απονομής του τίτλου του Επιτίμου Καθηγητού από το Πανεπιστήμιο Αθηνών προς τον Εντιμολ. κ. Βλάσιο Φειδά. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, θα ομιλήσει στον Φιλολογικό Σύλλογο «Παρνασσός», του οποίου είναι Επίτιμος Πρόεδρος.

Την Πέμπτη, το μεσημέρι, στον Ι. Ναό Αγίου Νικολάου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, στο Κολωνάκι, ο Παναγιώτατος θα χειροθετήσει σε Άρχοντα Οφφικιάλιο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας τον Εντιμ. κ. Νικόλαο Πατέρα. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας θα επιστρέψει, συν Θεώ, στην Πόλη.

Την Πατριαρχική Συνοδεία αποτελούν ο Σεβ. Μητροπολίτης Λαοδικείας κ. Θεοδώρητος, Διευθυντής του Γραφείου Εκπροσωπήσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Αθήνα, ο Θεοφιλ. Επίσκοπος Κνωσσού κ. Μεθόδιος, οι Πανοσιολ. Μ. Εκκλησιάρχης κ. Αέτιος, Διευθυντής του Ιδιαιτέρου Πατριαρχικού Γραφείου, και Μ. Αρχιδιάκονος κ. Αλέξανδρος, ο Εντιμ. κ. Νικόλαος-Γεώργιος Παπαχρήστου, Διευθυντής του Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας του Οικουμενικού Πατριάρχου, και ο Εντιμ. κ. Παναγιώτης Γραφιαδέλης, Πατριαρχικός υπάλληλος.

Επίτροπος κατά την απουσία του Πατριάρχου ορίσθηκε ο Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος κ. Εμμανουήλ, ο οποίος και τον προέπεμψε στο Αεροδρόμιο της Πόλης, μαζί με τον Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσύγκελλο κ. Γρηγόριο.

Πηγή: skai.gr

