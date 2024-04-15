Συνελήφθη ο 40χρονος που πυροβόλησε και τραυμάτισε 34χρονο φίλαθλο της ίδιας ομάδας, εξωτερικά γηπέδου στη Νέα Σμύρνη, πριν τη διεξαγωγή αγώνα βόλεϊ το Σάββατο το απόγευμα.

Ο 40χρονος άντρας, σύμφωνα με την αστυνομία, ύστερα από διαπληκτισμό μεταξύ πέντε ατόμων της ίδιας ομάδας, πυροβόλησε και τραυμάτισε στον μηρό ένας 34χρονο.

Ο τραυματίας διακομίστηκε σε νοσοκομείο συνοδεία αστυνομικών και από το σημείο των πυροβολισμών περισυλλέχθηκαν κάλυκας, -5- φυσίγγια, πτυσσόμενο γκλοπ, καθώς και διενεργήθηκε έρευνα από κλιμάκιο εγκληματολογικών ερευνών για τη συλλογή πειστηρίων.

Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του 40χρονου για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράβαση της αθλητικής νομοθεσίας, περί όπλων και διατάραξη κοινής ειρήνης.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του βρέθηκε και κατασχέθηκε μαχαίρι (ματσέτα) συνολικού μήκους 56- εκατοστών, με μήκος λάμας 42- εκατοστά.

Ο 40χρονος οδηγείται στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.