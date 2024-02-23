Θεσσαλονίκη: 34χρονη μετέτρεψε σπίτι σε ιατρείο αισθητικής και χορηγούσε παράνομα φαρμακευτικά σκευάσματα

Μία 34χρονη η οποία είχε μετατρέψει σπίτι σε ιατρείο αισθητικής και διέθετε παράνομα φαρμακευτικά σκευάσματα συνελήφθη την περασμένη Τετάρτη στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, στο σπίτι- ιατρείο αισθητικής βρέθηκαν μεταξύ άλλων 106 φαρμακευτικά σκευάσματα κάποια εκ των οποίων, σύμφωνα με τον ΕΟΦ, ανήκουν στην κατηγορία των ψευδεπίγραφων φαρμάκων καθώς είτε δεν είναι εγκεκριμένα, είτε περιέχουν αυξητική ορμόνη και βρίσκονται στην κατηγορία των αναβολικών, είτε δεν έχουν διατεθεί μέσω της νόμιμης εφοδιαστικής αλυσίδας.

Σε βάρος της 34χρονης σχηματίστηκε για επιβλαβή φάρμακα και αντιποίηση ιατρικού λειτουργήματος.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας αναφέρει:

Από την Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, συνελήφθη την Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2024 σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, 34χρονη ημεδαπή, καθώς διέθετε παράνομα φαρμακευτικά σκευάσματα.

Η δράση της κατηγορούμενης προέκυψε ύστερα από καταγγελίες στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, για τη διερεύνηση των οποίων συστάθηκε μικτό κλιμάκιο αποτελούμενο από αστυνομικούς του Τμήματος Φορολογικής Αστυνόμευσης και Ασφαλιστικής Προστασίας της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, μαζί με επιθεωρητές της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.

Στο πλαίσιο αυτό διαπιστώθηκε ότι η κατηγορούμενη είχε διαμορφώσει οικία σε ιατρείο αισθητικής, ενώ από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε -μεταξύ άλλων- βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

106- φαρμακευτικά σκευάσματα,

9.920- ευρώ

και χειρόγραφες σημειώσεις.

Σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων μέρος των κατασχεμένων φαρμακευτικών προϊόντων ανήκουν στην κατηγορία των ψευδεπίγραφων φαρμάκων καθώς είτε δεν είναι εγκεκριμένα, είτε περιέχουν αυξητική ορμόνη και βρίσκονται στην κατηγορία των αναβολικών, είτε δεν έχουν διατεθεί μέσω της νόμιμης εφοδιαστικής αλυσίδας. Η αυθεντικότητα των υπόλοιπων σκευασμάτων διερευνάται.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε για επιβλαβή φάρμακα και αντιποίηση ιατρικού λειτουργήματος, υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν, ανώνυμα ή επώνυμα, στον τηλεφωνικό αριθμό 11012 ή στη διαδικτυακή πύλη του Ελληνικού Κράτους (gov.gr) «Καταγγελία για οικονομικά εγκλήματα», για να παρέχουν πληροφορίες ή να καταγγέλλουν παράνομες και επίμεμπτες ενέργειες ή δραστηριότητες κατά του τομέα της οικονομίας, της δημόσιας περιουσίας, καθώς και της κοινωνικής και ασφαλιστικής πρόνοιας και των δικαιωμάτων.

Πηγή: skai.gr

