20χρονος κρατούσε παρά τη θέλησή τους 13 μετανάστες σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στη Θεσσαλονίκη Ελλάδα 10:40, 24.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Ο δράστης, μαζί με συνεργούς που δεν έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη, απαιτούσαν εκβιαστικά από τους μετανάστες χρηματικά ποσά, προκειμένου να τους απελευθερώσουν.