Κρατείται εποχικός πυροσβέστης που φέρεται να προκάλεσε δασικές πυρκαγιές στην Κεφαλονιά Ελλάδα 09:40, 24.08.2023

Οι κατηγορίες που τον βαρύνουν είναι κακουργηματικού χαρακτήρα για εμπρησμό- Ομολόγησε ότι είχε προκαλέσει σε προγενέστερα έτη άλλες πέντε δασικές πυρκαγιές σε περιοχές του νησιού